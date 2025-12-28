As Encomendas à Indústria na Alemanha (sem IVA) refletem o valor de todos os pedidos para o fornecimento de produtos produzidos internamente por empresas do setor manufatureiro (ou subcontratados) com 20 ou mais funcionários que foram aceitos durante o mês reportado.

Para calcular o índice, os resultados mensais (ajustados de acordo como os preços de novos pedidos industriais) são divididos pelos resultados para o ano base 2015. Além disso, o resultado global é calculado como a média ponderada dos resultados de vários tipos de atividade econômica. Os pesos do índice são definidos de acordo com o valor das indústrias individuais para a economia no ano base 2015. Isso elimina a influência de melhoras estruturais entre setores da economia para o desenvolvimento de índices.

Dados mensais são coletados em empresas com mais de 50 funcionários; já a fim de coletar dados trimestrais, na amostra são incluídas empresas que empregam mais de 20 funcionários. Dados trimestrais também são incluídos nas estatísticas mensais para melhorar sua qualidade.

As Encomendas à Indústria - Mensal - (Factory Orders m/m) reflete a variação percentual do índice no mês de referência em comparação com o mês anterior. O indicador serve como um indicador líder da produção industrial. O crescimento do índice aponta a expansão da economia alemã e pode ter um efeito positivo nas cotações do euro.

Últimos valores: