CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Alemanha - Taxa de Desemprego (Germany Unemployment)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Agência Federal de Emprego (Federal Employment Agency)
Setor:
Trabalho
Moderada 2.973 milh 2.982 milh
2.973 milh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.979 milh
2.973 milh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

Como existem vários métodos para registrar os dados do desemprego, sua definição pode ser diferente. A diferença está na forma como os dados são coletados, no método de busca de emprego e na fixação do número mínimo de cidadãos empregados.

No cálculo das estatísticas de emprego do Escritório Federal de Estatísticas, aplicam-se os critérios internacionais formulados pela Organização Internacional do Trabalho, permitindo classificar a população de acordo com sua situação de emprego. A fonte dos dados do desemprego vem de uma pesquisa mensal realizada na Alemanha pela Mikrozensus, dessa sondagem participam 35 000 pessoas. De acordo com o Código Social Alemão (Sozialgesetzbuch von Deutschland, SGB), os valores são extraídos de dados fornecidos por agências de emprego e centros de emprego. De acordo com as normas de contabilidade, uma pessoa é considerada desempregada se estiver registrada como tal junto às autoridades competentes. A partir de janeiro de 2007, dados de desemprego separados são agrupados em estatísticas, ao mesmo tempo, os registros sobre desemprego e procura de emprego são considerados sem duplicação.

A taxa de desemprego mostra como o número de desempregados no mês reportado muda em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O nível de desemprego é considerado um dos termômetros econômicos mais importantes. No entanto, como não acompanham eventos econômicos reais durante vários meses, podem confirmam a situação econômica. A diminuição da taxa de desemprego pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Taxa de Desemprego (Germany Unemployment)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
2.973 milh
2.982 milh
2.973 milh
out. 2025
2.973 milh
2.971 milh
2.975 milh
set. 2025
2.976 milh
2.957 milh
2.962 milh
ago. 2025
2.957 milh
2.997 milh
2.966 milh
jul. 2025
2.970 milh
2.986 milh
2.968 milh
jun. 2025
2.972 milh
2.975 milh
2.961 milh
mai. 2025
2.963 milh
2.939 milh
2.930 milh
abr. 2025
2.922 milh
2.938 milh
2.918 milh
mar. 2025
2.922 milh
2.888 milh
2.896 milh
fev. 2025
2.886 milh
2.876 milh
2.881 milh
jan. 2025
2.880 milh
2.872 milh
2.869 milh
dez. 2024
2.869 milh
2.878 milh
2.860 milh
nov. 2024
2.860 milh
2.875 milh
2.854 milh
out. 2024
2.856 milh
2.853 milh
2.829 milh
set. 2024
2.823 milh
2.812 milh
2.806 milh
ago. 2024
2.801 milh
2.813 milh
2.799 milh
jul. 2024
2.802 milh
2.789 milh
2.784 milh
jun. 2024
2.781 milh
2.774 milh
2.763 milh
mai. 2024
2.762 milh
2.740 milh
2.737 milh
abr. 2024
2.732 milh
2.713 milh
2.722 milh
mar. 2024
2.719 milh
2.729 milh
2.714 milh
fev. 2024
2.713 milh
2.698 milh
2.701 milh
jan. 2024
2.694 milh
2.729 milh
2.696 milh
dez. 2023
2.703 milh
2.727 milh
2.698 milh
nov. 2023
2.702 milh
2.702 milh
2.680 milh
out. 2023
2.678 milh
2.656 milh
2.648 milh
set. 2023
2.642 milh
2.634 milh
2.632 milh
ago. 2023
2.629 milh
2.621 milh
2.611 milh
jul. 2023
2.604 milh
2.629 milh
2.608 milh
jun. 2023
2.610 milh
2.588 milh
2.582 milh
mai. 2023
2.573 milh
2.597 milh
2.564 milh
abr. 2023
2.567 milh
2.563 milh
2.543 milh
mar. 2023
2.540 milh
2.502 milh
2.509 milh
fev. 2023
2.509 milh
2.503 milh
2.498 milh
jan. 2023
2.498 milh
2.523 milh
2.520 milh
dez. 2022
2.520 milh
2.522 milh
2.533 milh
nov. 2022
2.538 milh
2.508 milh
2.521 milh
out. 2022
2.518 milh
2.497 milh
2.510 milh
set. 2022
2.510 milh
2.474 milh
2.497 milh
ago. 2022
2.497 milh
2.433 milh
2.469 milh
jul. 2022
2.463 milh
2.344 milh
2.416 milh
jun. 2022
2.417 milh
2.277 milh
2.284 milh
mai. 2022
2.285 milh
2.283 milh
2.289 milh
abr. 2022
2.287 milh
2.296 milh
2.301 milh
mar. 2022
2.298 milh
2.319 milh
2.316 milh
fev. 2022
2.312 milh
2.366 milh
2.345 milh
jan. 2022
2.345 milh
2.408 milh
2.393 milh
dez. 2021
2.405 milh
2.439 milh
2.428 milh
nov. 2021
2.428 milh
2.479 milh
2.462 milh
out. 2021
2.466 milh
2.516 milh
2.505 milh
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido