As vendas no varejo (Retail Sales) refletem a mudança nas vendas no varejo alemão, com exceção das vendas de carros pequenos e de combustível. Para calcular o indicador, é compilada uma amostra incluindo cerca de 18 300 empresas. As vendas são mostradas a preços correntes, com ajustes de calendário, de inflação e sazonais.

O volume de negócios varejista inclui o total de faturas emitidas por uma empresa no ano reportado (excluindo IVA) ao vender ou alugar bens e fornecer serviços a terceiros, incluindo consumo próprio, vendas a funcionários, bem como a cobrança separada do transporte, da embalagem, etc., independentemente do recebimento de pagamento e obrigações fiscais. Desde 2017, a receita também inclui rendimentos de atividades auxiliares.

Os inquéritos varejistas mensais fazem parte do sistema estatístico de curto prazo da União Europeia desenvolvido para fins de política monetária e econômica. Eles também fornecem informações sobre o consumo pessoal. Pesquisas mensais sobre comércio são um acréscimo importante às estatísticas anuais que fornecem informações sobre estrutura, rentabilidade e produtividade mercantis. Pesquisas mensais relacionadas ao comércio também são chamadas de estudos econômicos, ao contrário dos levantamentos estruturais anuais.

Os dados da pesquisa são usados por várias estruturas, incluindo:

Ministério Federal da Economia e Tecnologia, e departamentos relacionados,

Comissão Europeia,

Banco Central Europeu,

Associações Comerciais,

Contas nacionais.

Os dados sobre os tipos selecionados de atividades são publicados 30 dias após o final do mês de relatório, e os dados com uma análise detalhada da atividade são publicados 45 dias após o final do mês de relatório.

As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) refletem a variação do volume de negócios do comércio varejista no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O fato de as vendas no varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custo. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país e afetar adversamente as cotações do euro.

Últimos valores: