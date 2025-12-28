CalendárioSeções

Alemanha - Vendas no Varejo (Anual) (Germany Retail Sales y/y)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Escritório Federal de Estatística Alemão (Federal Statistical Office of Germany)
Setor:
Consumidor
Baixa 0.8% 3.4%
1.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
3.3%
0.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As vendas no varejo (Retail Sales) refletem a mudança nas vendas no varejo alemão, com exceção das vendas de carros pequenos e de combustível. Para calcular o indicador, é compilada uma amostra incluindo cerca de 18 300 empresas. As vendas são mostradas a preços correntes, com ajustes de calendário, de inflação e sazonais.

O volume de negócios varejista inclui o total de faturas emitidas por uma empresa no ano reportado (excluindo IVA) ao vender ou alugar bens e fornecer serviços a terceiros, incluindo consumo próprio, vendas a funcionários, bem como a cobrança separada do transporte, da embalagem, etc., independentemente do recebimento de pagamento e obrigações fiscais. Desde 2017, a receita também inclui rendimentos de atividades auxiliares.

Os inquéritos varejistas mensais fazem parte do sistema estatístico de curto prazo da União Europeia desenvolvido para fins de política monetária e econômica. Eles também fornecem informações sobre o consumo pessoal. Pesquisas mensais sobre comércio são um acréscimo importante às estatísticas anuais que fornecem informações sobre estrutura, rentabilidade e produtividade mercantis. Pesquisas mensais relacionadas ao comércio também são chamadas de estudos econômicos, ao contrário dos levantamentos estruturais anuais.

Os dados da pesquisa são usados por várias estruturas, incluindo:

  • Ministério Federal da Economia e Tecnologia, e departamentos relacionados,
  • Comissão Europeia,
  • Banco Central Europeu,
  • Associações Comerciais,
  • Contas nacionais.

Os dados sobre os tipos selecionados de atividades são publicados 30 dias após o final do mês de relatório, e os dados com uma análise detalhada da atividade são publicados 45 dias após o final do mês de relatório.

As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) refletem a variação do volume de negócios do comércio varejista no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O fato de as vendas no varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custo. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país e afetar adversamente as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Vendas no Varejo (Anual) (Germany Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.8%
3.4%
1.4%
set. 2025
1.4%
4.2%
4.9%
jul. 2025
4.9%
4.1%
2.6%
jun. 2025
2.6%
4.4%
2.9%
mai. 2025
2.9%
5.3%
3.3%
abr. 2025
3.3%
5.1%
4.3%
mar. 2025
4.3%
3.0%
3.3%
fev. 2025
3.3%
2.4%
2.9%
jan. 2025
2.9%
1.3%
1.8%
dez. 2024
1.8%
0.9%
2.5%
nov. 2024
2.5%
0.3%
1.0%
out. 2024
1.0%
3.0%
3.8%
set. 2024
3.8%
0.8%
2.1%
ago. 2024
2.1%
-1.7%
-0.8%
jul. 2024
-0.8%
-2.1%
jun. 2024
-2.1%
-1.8%
mai. 2024
-1.8%
1.0%
abr. 2024
-0.6%
1.6%
0.3%
mar. 2024
0.3%
1.7%
-2.7%
fev. 2024
-2.7%
2.3%
-1.4%
jan. 2024
-1.4%
-2.0%
-1.7%
dez. 2023
-1.7%
-1.3%
-2.4%
nov. 2023
-2.4%
-0.9%
-0.1%
out. 2023
-0.1%
-1.4%
-4.3%
set. 2023
-4.3%
-1.1%
-2.3%
ago. 2023
-2.3%
-2.7%
-2.2%
jul. 2023
-2.2%
-5.5%
-1.6%
jun. 2023
-1.6%
-6.3%
-3.6%
mai. 2023
-3.6%
-6.7%
-4.3%
abr. 2023
-4.3%
-7.0%
-8.6%
mar. 2023
-8.6%
-6.1%
-7.1%
fev. 2023
-7.1%
-5.2%
-6.9%
jan. 2023
-6.9%
-5.0%
-6.4%
dez. 2022
-6.4%
-4.3%
-5.9%
nov. 2022
-5.9%
-2.5%
-5.0%
out. 2022
-5.0%
-1.5%
-0.9%
set. 2022
-0.9%
-0.4%
-4.3%
ago. 2022
-4.3%
0.8%
-5.5%
jul. 2022
-5.5%
-0.6%
-9.6%
jun. 2022
-8.8%
1.0%
1.1%
mai. 2022
-3.6%
1.6%
-0.4%
abr. 2022
-0.4%
126.5%
-0.1%
mar. 2022
-0.1%
0.8%
7.1%
fev. 2022
7.1%
2.4%
10.4%
jan. 2022
10.3%
1.8%
0.8%
dez. 2021
0.0%
1.0%
0.5%
nov. 2021
-0.2%
-0.5%
-3.3%
out. 2021
-4.1%
3.1%
-0.6%
set. 2021
-0.7%
3.5%
0.9%
ago. 2021
0.4%
-1.6%
0.4%
