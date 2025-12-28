CalendárioSeções

Alemanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))

Alemanha
EUR, Euro
S&P Global
Negócio
Moderada N/D 52.6
53.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Gestores de Compras (Purchasing Managers' Index®, PMI®) é baseado numa pesquisa mensal com empresas cuidadosamente selecionadas representando economias globais tanto grandes como em desenvolvimento.

O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Serviços para a Alemanha (IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI®) é compilado mensalmente pela IHS Markit com base num questionário enviado a gerentes de compras de cerca de 400 empresas de manufatura, separadas por indústria e número de funcionários, bem como com base na contribuição para o PIB do país. Os participantes da pesquisa são agrupados por local e setor. Os setores abrangidos incluem serviços de consumo (excluindo varejistas), de transporte, de informação, de comunicação, financeiros, de seguros, de serviços comerciais e serviços imobiliários.

A pesquisa é realizada na segunda metade do mês. Os entrevistados devem avaliar as alterações em comparação com o mês anterior. Com base na pesquisa, para cada variável é calculado um índice de difusão. O índice final é calculado com base no percentual de empresas que relatam uma melhora na situação e metade das empresas que informam nenhuma mudança. Os valores dos índices variam de 0 a 100, aqui um valor de 50 significa que não há comparação com o mês anterior. Uma leitura acima de 50 indica o crescimento no setor, abaixo, uma diminuição na atividade empresarial, respetivamente. Quanto maior o desvio em relação a 50, maior a alteração em comparação com o mês anterior.

Os índices são ajustados a flutuações sazonais. Os dados da fonte não são revisados após sua primeira publicação. Por outro lado, os dados dessazonalizados podem ser revisados, se necessário, ao atualizar os fatores sazonais.

O índice geral é uma visão geral da situação econômica no setor manufatureiro. Este indicador é um dos principais termômetros da economia como um todo. O crescimento do PMI caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025 prelim.
N/D
52.6
53.1
nov. 2025
53.1
52.7
52.7
nov. 2025 prelim.
52.7
52.8
54.6
out. 2025
54.6
54.5
54.5
out. 2025 prelim.
54.5
50.4
52.0
set. 2025
52.0
52.5
set. 2025 prelim.
52.5
50.2
49.3
ago. 2025
49.3
50.1
50.1
ago. 2025 prelim.
50.1
51.4
50.6
jul. 2025
50.6
50.1
50.1
jul. 2025 prelim.
50.1
49.6
49.7
jun. 2025
49.7
49.4
49.4
jun. 2025 prelim.
49.4
47.7
47.1
mai. 2025
47.1
47.2
47.2
mai. 2025 prelim.
47.2
50.0
49.0
abr. 2025
49.0
48.8
48.8
abr. 2025 prelim.
48.8
50.9
51.3
mar. 2025
51.3
50.2
50.2
mar. 2025 prelim.
50.2
51.1
51.1
fev. 2025
51.1
52.2
52.2
fev. 2025 prelim.
52.2
51.7
52.5
jan. 2025
52.5
52.5
52.5
jan. 2025 prelim.
52.5
51.5
51.2
dez. 2024
51.2
51.0
51.0
dez. 2024 prelim.
51.0
51.6
49.3
nov. 2024
49.3
49.4
49.4
nov. 2024 prelim.
49.4
53.6
51.6
out. 2024
51.6
51.4
51.4
out. 2024 prelim.
51.4
47.6
47.5
set. 2024
47.5
50.6
50.6
set. 2024 prelim.
50.6
51.1
51.2
ago. 2024
51.2
51.4
51.4
ago. 2024 prelim.
51.4
52.6
52.5
jul. 2024
52.5
52.0
52.0
jul. 2024 prelim.
52.0
52.2
53.1
jun. 2024
53.1
53.5
53.5
jun. 2024 prelim.
53.5
52.3
54.2
mai. 2024
54.2
53.9
53.9
mai. 2024 prelim.
53.9
50.7
53.2
abr. 2024
53.2
53.3
53.3
abr. 2024 prelim.
53.3
48.4
50.1
mar. 2024
50.1
49.8
49.8
mar. 2024 prelim.
49.8
47.4
46.3
fev. 2024
46.3
48.2
48.2
fev. 2024 prelim.
48.2
49.1
47.7
jan. 2024
47.7
47.6
47.6
jan. 2024 prelim.
47.6
48.5
47.4
dez. 2023
47.4
48.4
48.4
dez. 2023 prelim.
48.4
49.7
49.6
nov. 2023
49.6
48.7
48.7
