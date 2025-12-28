Calendário Econômico
Alemanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Moderada
|N/D
|52.6
|
53.1
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Gestores de Compras (Purchasing Managers' Index®, PMI®) é baseado numa pesquisa mensal com empresas cuidadosamente selecionadas representando economias globais tanto grandes como em desenvolvimento.
O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Serviços para a Alemanha (IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI®) é compilado mensalmente pela IHS Markit com base num questionário enviado a gerentes de compras de cerca de 400 empresas de manufatura, separadas por indústria e número de funcionários, bem como com base na contribuição para o PIB do país. Os participantes da pesquisa são agrupados por local e setor. Os setores abrangidos incluem serviços de consumo (excluindo varejistas), de transporte, de informação, de comunicação, financeiros, de seguros, de serviços comerciais e serviços imobiliários.
A pesquisa é realizada na segunda metade do mês. Os entrevistados devem avaliar as alterações em comparação com o mês anterior. Com base na pesquisa, para cada variável é calculado um índice de difusão. O índice final é calculado com base no percentual de empresas que relatam uma melhora na situação e metade das empresas que informam nenhuma mudança. Os valores dos índices variam de 0 a 100, aqui um valor de 50 significa que não há comparação com o mês anterior. Uma leitura acima de 50 indica o crescimento no setor, abaixo, uma diminuição na atividade empresarial, respetivamente. Quanto maior o desvio em relação a 50, maior a alteração em comparação com o mês anterior.
Os índices são ajustados a flutuações sazonais. Os dados da fonte não são revisados após sua primeira publicação. Por outro lado, os dados dessazonalizados podem ser revisados, se necessário, ao atualizar os fatores sazonais.
O índice geral é uma visão geral da situação econômica no setor manufatureiro. Este indicador é um dos principais termômetros da economia como um todo. O crescimento do PMI caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor de Serviços publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Services Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
