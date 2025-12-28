O órgão financeiro alemão planeja o financiamento do orçamento federal e de seus fundos especiais, emitindo títulos do governo, como títulos do Tesouro e títulos federais com vencimentos diferentes. Ao emitir títulos, o emissor se compromete a pagar juros fixos anuais e reembolsar a dívida pelo valor nominal ao final do prazo. Como os juros são pagos apenas uma vez por ano, os juros cobrados são incluídos na compra e venda. As obrigações de longo prazo têm o vencimento mais longo. Como regra, os pagamentos regulares dos juros desses títulos são constantes durante a vida da obrigação, daí que, para determinar a taxa de juros atual do mercado, é usado seu preço de emissão.

Se a atratividade de um título como forma de investimento aumenta devido ao comportamento da moeda e/ou do emissor, seu preço de emissão ou venda aumenta e a taxa de juros cai. Os riscos que um investidor assume ao comprar tais títulos podem ser descritos como: risco de preço (ao vender um título até o final do vencimento), risco de taxa de juros (mudança na taxa de juros do mercado afetando o preço de mercado), risco de crédito (o emissor pode se tornar insolvente ou atrasar/suspender juros/pagamento), risco de moeda (ao comprar um título tendo uma moeda de emissão diferente).

"Schuldverschreibung" são títulos de dívida ou obrigações com prazo de 10 anos.

Na maioria dos casos, um aumento nas taxas de juros pode preceder o crescimento econômico, enquanto seu declínio pode ser considerado como um sinal de desaceleração. Como a Alemanha é o estado-membro mais forte da União Européia em termos de condição financeira, uma mudança na taxa de juros dos títulos pode ter o efeito correspondente sobre o euro.

Últimos valores: