Calendário Econômico
Alemanha - Avaliação da Situação Atual (Ifo Germany Current Business Situation)
|Moderada
|85.6
|
85.6
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Grupo CESifo, que inclui o Centro de Pesquisas Econômicas (CES), o Instituto de Pesquisas Econômicas ifo e CESifo GmbH, é o único grupo de pesquisa no campo da pesquisa econômica na Europa. De acordo com a Associação Leibniz, união de institutos alemães de pesquisa não universitários de várias disciplinas sediadas em Berlim, o CESifo é um dos principais institutos de pesquisa europeus no campo da economia. A gama de serviços do grupo varia de produtos internacionalmente reconhecidos, como o Ifo Business Climate Index, a pesquisa internacionalmente reconhecida, a promoção de jovens cientistas e a participação em numerosos debates políticos nos níveis nacional e europeu.
O Ifo Institute calcula mensalmente o Índice Ifo de Clima de Negócios. O cálculo é baseado numa amostra de 7 000 relatórios mensais de empresas dos setores de manufatura, construção, atacado e varejo. As empresas são consultadas sobre a situação atual dos negócios (clima de negócios) e as expectativas para os próximos seis meses (expectativas de negócios). Eles auferem a situação e o atual clima de negócios como "bom", "satisfatório" ou "ruim". O balanço consolidado das condições atuais é a diferença entre os percentuais das respostas “bom” e “ruim”.
Ao calcular os valores do Ifo de Clima de Negócios, os balanços consolidados são aumentados em 200 e padronizados de acordo com o ano base médio (atualmente, 2015):
Valor do índice = 100 * (balanço do mês atual + 200) / (balanço médio do ano base + 200).
Um valor acima do esperado é considerado favorável para o euro, enquanto valores inferiores são considerados negativos.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Avaliação da Situação Atual (Ifo Germany Current Business Situation)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
