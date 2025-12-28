Calendário Econômico
Alemanha - Encomendas à Industria (Anual) (Germany Factory Orders y/y)
|Moderada
|-0.7%
|-0.6%
|
-3.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-1.3%
|
-0.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Encomendas à Indústria na Alemanha (sem IVA) refletem o valor de todos os pedidos para o fornecimento de produtos produzidos internamente por empresas do setor manufatureiro (ou subcontratados) com 20 ou mais funcionários que foram aceitos durante o mês reportado.
Para calcular o índice, os resultados mensais (ajustados de acordo como os preços de novos pedidos industriais) são divididos pelos resultados para o ano base 2015. Além disso, o resultado global é calculado como a média ponderada dos resultados de vários tipos de atividade econômica. Os pesos do índice são definidos de acordo com o valor das indústrias individuais para a economia no ano base 2015. Isso elimina a influência de melhoras estruturais entre setores da economia para o desenvolvimento de índices.
Dados mensais são coletados em empresas com mais de 50 funcionários; já a fim de coletar dados trimestrais, na amostra são incluídas empresas que empregam mais de 20 funcionários. Dados trimestrais também são incluídos nas estatísticas mensais para melhorar sua qualidade.
As Encomendas à Indústria - Anual - (Factory Orders y/y) reflete a variação percentual do índice no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador serve como um indicador líder da produção industrial. O crescimento do índice aponta a expansão da economia alemã e pode ter um efeito positivo nas cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Encomendas à Industria (Anual) (Germany Factory Orders y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
