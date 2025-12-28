CalendárioSeções

Alemanha - Encomendas à Industria (Anual) (Germany Factory Orders y/y)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Escritório Federal de Estatística Alemão (Federal Statistical Office of Germany)
Setor:
Negócio
Moderada -0.7% -0.6%
-3.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-1.3%
-0.7%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Encomendas à Indústria na Alemanha (sem IVA) refletem o valor de todos os pedidos para o fornecimento de produtos produzidos internamente por empresas do setor manufatureiro (ou subcontratados) com 20 ou mais funcionários que foram aceitos durante o mês reportado.

Para calcular o índice, os resultados mensais (ajustados de acordo como os preços de novos pedidos industriais) são divididos pelos resultados para o ano base 2015. Além disso, o resultado global é calculado como a média ponderada dos resultados de vários tipos de atividade econômica. Os pesos do índice são definidos de acordo com o valor das indústrias individuais para a economia no ano base 2015. Isso elimina a influência de melhoras estruturais entre setores da economia para o desenvolvimento de índices.

Dados mensais são coletados em empresas com mais de 50 funcionários; já a fim de coletar dados trimestrais, na amostra são incluídas empresas que empregam mais de 20 funcionários. Dados trimestrais também são incluídos nas estatísticas mensais para melhorar sua qualidade.

As Encomendas à Indústria - Anual - (Factory Orders y/y) reflete a variação percentual do índice no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador serve como um indicador líder da produção industrial. O crescimento do índice aponta a expansão da economia alemã e pode ter um efeito positivo nas cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Encomendas à Industria (Anual) (Germany Factory Orders y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-0.7%
-0.6%
-3.4%
set. 2025
-4.3%
1.3%
2.1%
ago. 2025
1.5%
0.1%
-3.3%
jul. 2025
-3.4%
0.3%
1.7%
jun. 2025
0.8%
9.5%
6.1%
mai. 2025
5.3%
7.9%
5.8%
abr. 2025
4.8%
-0.9%
3.7%
mar. 2025
3.8%
-1.7%
-0.2%
fev. 2025
-0.2%
-1.9%
0.1%
jan. 2025
-2.6%
-2.3%
-6.9%
dez. 2024
-6.3%
2.9%
-1.4%
nov. 2024
-1.7%
-3.0%
5.7%
out. 2024
5.7%
-3.7%
4.2%
set. 2024
1.0%
-4.2%
-3.4%
ago. 2024
-3.9%
-2.7%
4.6%
jul. 2024
3.7%
-3.4%
-11.2%
jun. 2024
-11.8%
-2.8%
-8.7%
mai. 2024
-8.6%
-3.1%
-1.8%
abr. 2024
-1.6%
-3.3%
-2.4%
mar. 2024
-1.9%
-3.9%
-8.8%
fev. 2024
-10.6%
-3.7%
-6.2%
jan. 2024
-6.0%
-1.3%
6.6%
dez. 2023
2.7%
-0.3%
-4.7%
nov. 2023
-4.4%
-5.8%
-7.3%
out. 2023
-7.3%
-4.2%
-2.1%
set. 2023
-4.3%
-7.3%
-6.3%
ago. 2023
-4.2%
-3.8%
-10.1%
jul. 2023
-10.5%
-0.7%
3.3%
jun. 2023
3.0%
-7.1%
-4.4%
mai. 2023
-4.3%
-10.5%
-9.3%
abr. 2023
-9.9%
-8.4%
-11.2%
mar. 2023
-11.0%
-8.3%
-6.0%
fev. 2023
-5.7%
-10.5%
-12.0%
jan. 2023
-10.9%
-10.6%
-9.9%
dez. 2022
-10.1%
-7.1%
-10.2%
nov. 2022
-11.0%
-7.0%
-3.3%
out. 2022
-3.2%
-7.5%
-9.8%
set. 2022
-10.8%
-8.8%
-3.8%
ago. 2022
-4.1%
-11.4%
-11.0%
jul. 2022
-13.6%
-6.1%
-9.0%
jun. 2022
-9.0%
-6.0%
-3.2%
mai. 2022
-3.1%
-6.0%
-5.3%
abr. 2022
-8.9%
-29.1%
-2.9%
mar. 2022
-3.1%
-22.9%
4.3%
fev. 2022
2.9%
32.8%
8.2%
jan. 2022
7.3%
5.4%
5.9%
dez. 2021
5.5%
2.0%
2.3%
nov. 2021
1.3%
-20.3%
0.1%
out. 2021
-1.0%
21.0%
10.3%
set. 2021
9.7%
19.8%
10.4%
