Alemanha - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
Escritório Federal de Estatística Alemão (Federal Statistical Office of Germany)
Setor:
Preços
O Índice de Preços ao Consumidor (Consumer Price Index, CPI) da Alemanha reflete a média da dinâmica de preços para todos os bens e serviços, incluindo alimentos, carros, peças e serviços, bem como outros bens e serviços consumidos por domicílios particulares e turistas estrangeiros na Alemanha. O índice desempenha um papel central na estimativa da inflação, no crescimento econômico real, nas decisões salariais e no ajustamento das contas nacionais.

Para calcular o indicador, leva-se em conta uma cesta de consumo dos 600 tipos de mercadorias que refletem com mais precisão as despesas da população. A composição da cesta é revisada a cada 5 anos. A cada mês, são manualmente coletados 300 000 preços incluindo preços locais, dados centralizados e preços da Internet. Cada um dos 600 tipos de mercadorias tem um certo peso determinado pelas despesas de aproximadamente 60 000 consumidores, com base neste fato é calculado um valor médio.

O índice é calculado como uma alteração percentual nesse valor. Ele pode ser interpretado como a taxa geral de variação no preço do ponto de vista do consumidor. O cálculo é feito de acordo com a seguinte fórmula:
( 100 * novo valor do índice / valor do índice anterior ) - 100

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - Anual - (CPI y/y) reflete a variação dos preços no mês calculado em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O índice de preços ao consumidor é uma ferramenta importante para medir a inflação e a estabilidade monetária de um país, além disso, serve como critério do reajuste salarial e como parte do cálculo do PIB. O crescimento do índice geralmente tem um efeito positivo na taxa de câmbio.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
2.3%
2.3%
2.3%
nov. 2025 prelim.
2.3%
2.3%
2.3%
out. 2025
2.3%
2.3%
2.3%
out. 2025 prelim.
2.3%
2.3%
2.4%
set. 2025
2.4%
2.2%
ago. 2025
2.2%
2.2%
2.2%
ago. 2025 prelim.
2.2%
2.0%
2.0%
jul. 2025
2.0%
2.0%
2.0%
jul. 2025 prelim.
2.0%
2.0%
2.0%
jun. 2025
2.0%
2.0%
2.0%
jun. 2025 prelim.
2.0%
2.1%
2.1%
mai. 2025
2.1%
2.1%
2.1%
mai. 2025 prelim.
2.1%
2.2%
2.1%
abr. 2025
2.1%
2.1%
2.1%
abr. 2025 prelim.
2.1%
2.4%
2.2%
mar. 2025
2.2%
2.2%
2.2%
mar. 2025 prelim.
2.2%
2.4%
2.3%
fev. 2025
2.3%
2.3%
2.3%
fev. 2025 prelim.
2.3%
2.3%
2.3%
jan. 2025
2.3%
2.3%
2.3%
jan. 2025 prelim.
2.3%
2.5%
2.6%
dez. 2024
2.6%
2.6%
2.6%
dez. 2024 prelim.
2.6%
2.3%
2.2%
nov. 2024
2.2%
2.2%
2.2%
nov. 2024 prelim.
2.2%
2.2%
2.0%
out. 2024
2.0%
2.0%
2.0%
out. 2024 prelim.
2.0%
1.4%
1.6%
set. 2024
1.6%
1.6%
1.6%
set. 2024 prelim.
1.6%
1.7%
1.9%
ago. 2024
1.9%
1.9%
1.9%
ago. 2024 prelim.
1.9%
2.3%
2.3%
jul. 2024
2.3%
2.3%
2.3%
jul. 2024 prelim.
2.3%
2.2%
2.2%
jun. 2024
2.2%
2.2%
2.2%
jun. 2024 prelim.
2.2%
2.1%
2.4%
mai. 2024
2.4%
2.4%
2.4%
mai. 2024 prelim.
2.4%
2.1%
2.2%
abr. 2024
2.2%
2.2%
2.2%
abr. 2024 prelim.
2.2%
2.6%
2.2%
mar. 2024
2.2%
2.2%
2.2%
mar. 2024 prelim.
2.2%
2.1%
2.5%
fev. 2024
2.5%
2.5%
2.5%
fev. 2024 prelim.
2.5%
2.6%
2.9%
jan. 2024
2.9%
2.9%
2.9%
jan. 2024 prelim.
2.9%
3.3%
3.7%
dez. 2023
3.7%
3.7%
3.7%
dez. 2023 prelim.
3.7%
3.2%
3.2%
nov. 2023
3.2%
3.2%
3.2%
nov. 2023 prelim.
3.2%
3.8%
3.8%
out. 2023
3.8%
3.8%
3.8%
