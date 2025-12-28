Calendário Econômico
Alemanha - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moderada
|2.3%
|2.3%
|
2.3%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.3%
|
2.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor (Consumer Price Index, CPI) da Alemanha reflete a média da dinâmica de preços para todos os bens e serviços, incluindo alimentos, carros, peças e serviços, bem como outros bens e serviços consumidos por domicílios particulares e turistas estrangeiros na Alemanha. O índice desempenha um papel central na estimativa da inflação, no crescimento econômico real, nas decisões salariais e no ajustamento das contas nacionais.
Para calcular o indicador, leva-se em conta uma cesta de consumo dos 600 tipos de mercadorias que refletem com mais precisão as despesas da população. A composição da cesta é revisada a cada 5 anos. A cada mês, são manualmente coletados 300 000 preços incluindo preços locais, dados centralizados e preços da Internet. Cada um dos 600 tipos de mercadorias tem um certo peso determinado pelas despesas de aproximadamente 60 000 consumidores, com base neste fato é calculado um valor médio.
O índice é calculado como uma alteração percentual nesse valor. Ele pode ser interpretado como a taxa geral de variação no preço do ponto de vista do consumidor. O cálculo é feito de acordo com a seguinte fórmula:
( 100 * novo valor do índice / valor do índice anterior ) - 100
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - Anual - (CPI y/y) reflete a variação dos preços no mês calculado em relação ao mesmo mês do ano anterior.
O índice de preços ao consumidor é uma ferramenta importante para medir a inflação e a estabilidade monetária de um país, além disso, serve como critério do reajuste salarial e como parte do cálculo do PIB. O crescimento do índice geralmente tem um efeito positivo na taxa de câmbio.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Germany Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
