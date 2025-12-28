O Grupo CESifo, que inclui o Centro de Pesquisas Econômicas (CES), o Instituto de Pesquisas Econômicas ifo e CESifo GmbH, é o único grupo de pesquisa no campo da pesquisa econômica na Europa. De acordo com a Associação Leibniz, união de institutos alemães de pesquisa não universitários de várias disciplinas sediadas em Berlim, o CESifo é um dos principais institutos de pesquisa europeus no campo da economia. A gama de serviços do grupo varia de produtos internacionalmente reconhecidos, como o Ifo Business Climate Index, a pesquisa internacionalmente reconhecida, a promoção de jovens cientistas e a participação em numerosos debates políticos nos níveis nacional e europeu.

O Ifo Institute calcula mensalmente o Índice Ifo de Clima de Negócios. O cálculo é baseado numa amostra de 7 000 relatórios mensais de empresas dos setores de manufatura, construção, atacado e varejo. As empresas são consultadas sobre a situação atual dos negócios (clima de negócios) e as expectativas para os próximos seis meses (expectativas de negócios). Eles avaliam a situação atual como “boa”, “satisfatória” ou “ruim”, e as expectativas de negócios para os próximos seis meses como “mais favoráveis”, “estáveis” ou “menos favoráveis”. O balanço consolidado das condições atuais é a diferença entre os percentuais das respostas “bom” e “ruim”, enquanto o balanço consolidado das expectativas é a diferença entre a parcela de respostas “mais favoráveis” e “menos favoráveis”. Em seguida, o Ifo de Clima de Negócios é calculado como a média convertida dos balanços consolidados das condições atuais e das expectativas de negócios usando a seguinte fórmula:

Ifo de Clima de Negócios = raiz { (condições atuais+200)(perspectivas +200) } - 200.

Ao calcular os valores do Ifo de Clima de Negócios e seus componentes - a situação atual e as expectativas - os balanços consolidados são aumentados em 200 e padronizados de acordo com o ano base médio (atualmente, 2015):

Valor do índice = 100 * (balanço do mês atual + 200) / (balanço médio do ano base + 200).

Um valor acima do esperado é considerado favorável para o euro, enquanto valores inferiores são considerados negativos.

