Alemanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Alemanha
EUR, Euro
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Moderada N/D 48.7
48.2
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Gestores de Compras (Purchasing Managers' Index®, PMI®) é baseado numa pesquisa mensal com empresas cuidadosamente selecionadas representando economias globais tanto grandes como em desenvolvimento.

O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial para a Alemanha (IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI®) é compilado mensalmente pela IHS Markit com base num questionário enviado a gerentes de compras de cerca de 400 empresas de manufatura, separadas por indústria e número de funcionários, bem como com base na contribuição para o PIB do país.

O PMI final é calculado com base em todos os dados obtidos. O PMI é um índice composto calculado como uma média ponderada de cinco subíndices: novos pedidos (30%); volume de produção (25%); emprego (20%); tempo de entrega do pedido (15%); inventário (10%). Para calcular o PMI, o índice de tempo de entrega é invertido, o que torna possível obter uma direção comparável com outros índices.

Os índices são ajustados a flutuações sazonais. Os dados iniciais ajustados não são revisados após sua primeira publicação. Por outro lado, os dados dessazonalizados podem ser revisados, se necessário, ao atualizar os fatores sazonais.

A pesquisa é realizada na segunda metade do mês. Os entrevistados devem avaliar as alterações em comparação com o mês anterior. Com base na pesquisa, para cada variável é calculado um índice de difusão. O índice final é calculado com base no percentual de empresas que relatam uma melhora na situação e metade das empresas que informam nenhuma mudança. Os valores dos índices variam de 0 a 100, aqui um valor de 50 significa que não há comparação com o mês anterior. Uma leitura acima de 50 indica o crescimento no setor, abaixo, uma diminuição na atividade empresarial, respetivamente. Quanto maior o desvio em relação a 50, maior a alteração em comparação com o mês anterior.

O índice geral é uma visão geral da situação econômica no setor manufatureiro. Este indicador é um dos principais termômetros da economia como um todo. O crescimento do PMI industrial caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura publicado pela S&P Global (S&P Global Germany Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025 prelim.
N/D
48.7
48.2
nov. 2025
48.2
48.4
48.4
nov. 2025 prelim.
48.4
49.5
49.6
out. 2025
49.6
49.6
49.6
out. 2025 prelim.
49.6
49.5
set. 2025
49.5
48.5
set. 2025 prelim.
48.5
50.0
49.8
ago. 2025
49.8
49.9
49.9
ago. 2025 prelim.
49.9
49.1
49.1
jul. 2025
49.1
49.2
49.2
jul. 2025 prelim.
49.2
49.4
49.0
jun. 2025
49.0
49.0
49.0
jun. 2025 prelim.
49.0
48.2
48.3
mai. 2025
48.3
48.8
48.8
mai. 2025 prelim.
48.8
48.4
48.4
abr. 2025
48.4
48.0
48.0
abr. 2025 prelim.
48.0
49.0
48.3
mar. 2025
48.3
48.3
48.3
mar. 2025 prelim.
48.3
46.5
46.5
fev. 2025
46.5
46.1
46.1
fev. 2025 prelim.
46.1
44.0
45.0
jan. 2025
45.0
44.1
44.1
jan. 2025 prelim.
44.1
42.1
42.5
dez. 2024
42.5
42.5
42.5
dez. 2024 prelim.
42.5
42.2
43.0
nov. 2024
43.0
43.2
43.2
nov. 2024 prelim.
43.2
41.8
43.0
out. 2024
43.0
42.6
42.6
out. 2024 prelim.
42.6
39.4
40.6
set. 2024
40.6
40.3
40.3
set. 2024 prelim.
40.3
43.3
42.4
ago. 2024
42.4
42.1
42.1
ago. 2024 prelim.
42.1
43.8
43.2
jul. 2024
43.2
42.6
42.6
jul. 2024 prelim.
42.6
42.8
43.5
jun. 2024
43.5
43.4
43.4
jun. 2024 prelim.
43.4
46.6
45.4
mai. 2024
45.4
45.4
45.4
mai. 2024 prelim.
45.4
40.7
42.5
abr. 2024
42.5
42.2
42.2
abr. 2024 prelim.
42.2
40.5
41.9
mar. 2024
41.9
41.6
41.6
mar. 2024 prelim.
41.6
38.1
42.5
fev. 2024
42.5
42.3
42.3
fev. 2024 prelim.
42.3
46.7
45.5
jan. 2024
45.5
45.4
45.4
jan. 2024 prelim.
45.4
42.6
43.3
dez. 2023
43.3
43.1
43.1
dez. 2023 prelim.
43.1
43.5
42.6
nov. 2023
42.6
42.3
42.3
