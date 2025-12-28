O Índice de Gestores de Compras (Purchasing Managers' Index®, PMI®) é baseado numa pesquisa mensal com empresas cuidadosamente selecionadas representando economias globais tanto grandes como em desenvolvimento.

O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial para a Alemanha (IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI®) é compilado mensalmente pela IHS Markit com base num questionário enviado a gerentes de compras de cerca de 400 empresas de manufatura, separadas por indústria e número de funcionários, bem como com base na contribuição para o PIB do país.

O PMI final é calculado com base em todos os dados obtidos. O PMI é um índice composto calculado como uma média ponderada de cinco subíndices: novos pedidos (30%); volume de produção (25%); emprego (20%); tempo de entrega do pedido (15%); inventário (10%). Para calcular o PMI, o índice de tempo de entrega é invertido, o que torna possível obter uma direção comparável com outros índices.

Os índices são ajustados a flutuações sazonais. Os dados iniciais ajustados não são revisados após sua primeira publicação. Por outro lado, os dados dessazonalizados podem ser revisados, se necessário, ao atualizar os fatores sazonais.

A pesquisa é realizada na segunda metade do mês. Os entrevistados devem avaliar as alterações em comparação com o mês anterior. Com base na pesquisa, para cada variável é calculado um índice de difusão. O índice final é calculado com base no percentual de empresas que relatam uma melhora na situação e metade das empresas que informam nenhuma mudança. Os valores dos índices variam de 0 a 100, aqui um valor de 50 significa que não há comparação com o mês anterior. Uma leitura acima de 50 indica o crescimento no setor, abaixo, uma diminuição na atividade empresarial, respetivamente. Quanto maior o desvio em relação a 50, maior a alteração em comparação com o mês anterior.

O índice geral é uma visão geral da situação econômica no setor manufatureiro. Este indicador é um dos principais termômetros da economia como um todo. O crescimento do PMI industrial caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do euro.

