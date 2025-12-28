Além das estatísticas mensais de comércio exterior compiladas pelo Departamento Federal de Estatísticas (Destatis) que registram apenas mercadorias cruzando a fronteira, o banco central também registra o fluxo de mercadorias que se deslocam de um proprietário estrangeiro para um cidadão alemão (ou vice-versa) sem atravessar a fronteira. Por exemplo, podem ser vendas de empresas locais que são processadas no exterior em nome de uma empresa local e depois vendidas diretamente por essa empresa. Para os cálculos do balanço de pagamentos, das importações e das exportações realizados pelo Banco Central, complementos e cálculos especiais são necessários para harmonizar as estatísticas de comércio exterior com os dados do balanço de pagamentos.

Para a exportação, também é adicionado um saldo de compra e venda de mercadorias no comércio de trânsito. Isto tem a ver com a transações em que um residente adquire bens no estrangeiro para efeitos de revenda a outro não residente sem entrega de mercadorias à Alemanha. Por exemplo, um cidadão alemão que compra café verde na África e o revende a uma empresa de torrefação holandesa. Além disso, o Bundesbank registra serviços de fronteira e outros serviços que não aparecem nas estatísticas de comércio exterior por mercadorias não cruzarem a fronteira.

Para coletar dados, o Bundesbank realiza uma pesquisa mensal com quatro grupos populacionais: indivíduos (montantes de transação de € 12 500 ou mais), empresas comerciais (montantes de transação de € 12 500 e mais), empresas de transporte (receitas vindas de despesas de cidadãos estrangeiros) e instituições financeiras (operações com títulos, pagamentos de juros).

O Bundesbank também apresenta valores expressos em euros que não são fixados em relação ao ano base, como é o caso dos índices de preços de exportação do Instituto de Estatística Federal.

Os indicadores de exportação são usados para avaliar a atividade do comércio exterior da Alemanha e da demanda de bens de produtores alemães fora do país.

Os índices de preços para exportações e importações são usados para definir os termos de troca, que, por sua vez, são um indicador da estabilidade econômica. Se os preços de importação caem em comparação com os de exportação, os termos de troca melhoram. Isso é considerado um fator positivo para a economia e pode ter um efeito positivo nas cotações da moeda. Por outro lado, a subida dos preços de importação aumenta a inflação, podendo ter um efeito positivo sobre a moeda no curto prazo.

