Calendário Econômico
Alemanha - Vendas no Varejo (Mensal) (Germany Retail Sales m/m)
|Moderada
|0.3%
|0.2%
|
-0.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
0.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As vendas no varejo (Retail Sales) refletem a mudança nas vendas no varejo alemão, com exceção das vendas de carros pequenos e de combustível. Para calcular o indicador, é compilada uma amostra incluindo cerca de 18 300 empresas. As vendas são mostradas a preços correntes, com ajustes de calendário, de inflação e sazonais.
O volume de negócios varejista inclui o total de faturas emitidas por uma empresa no ano reportado (excluindo IVA) ao vender ou alugar bens e fornecer serviços a terceiros, incluindo consumo próprio, vendas a funcionários, bem como a cobrança separada do transporte, da embalagem, etc., independentemente do recebimento de pagamento e obrigações fiscais. Desde 2017, a receita também inclui rendimentos de atividades auxiliares.
Os inquéritos varejistas mensais fazem parte do sistema estatístico de curto prazo da União Europeia desenvolvido para fins de política monetária e econômica. Eles também fornecem informações sobre o consumo pessoal. Pesquisas mensais sobre comércio são um acréscimo importante às estatísticas anuais que fornecem informações sobre estrutura, rentabilidade e produtividade mercantis. Pesquisas mensais relacionadas ao comércio também são chamadas de estudos econômicos, ao contrário dos levantamentos estruturais anuais.
Os dados da pesquisa são usados por várias estruturas, incluindo:
- Ministério Federal da Economia e Tecnologia, e departamentos relacionados,
- Comissão Europeia,
- Banco Central Europeu,
- Associações Comerciais,
- Contas nacionais.
Os dados sobre os tipos selecionados de atividades são publicados 30 dias após o final do mês de relatório, e os dados com uma análise detalhada da atividade são publicados 45 dias após o final do mês de relatório.
As Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Sales m/m) refletem a variação do volume de negócios do comércio varejista no mês de referência em comparação com o anterior. O fato de as vendas no varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custo. Isso pode levar a uma redução da atividade econômica no país e afetar adversamente as cotações do euro.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Alemanha - Vendas no Varejo (Mensal) (Germany Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress