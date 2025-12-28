Ao calcular as importações (Imports m/m), são considerados preços em euros (moedas estrangeiras são convertidas à taxa de câmbio atual) pagos pelo importador na fronteira da Alemanha e que não são indicados na lista de preços. Para tais preços, é utilizada a designação CIF (custo, seguro, frete), que também descreve o local onde os preços são coletados. Para o importador, isso significa, por um lado, custos mais altos, mas, por outro lado, menos risco. Os preços não incluem taxas públicas, como taxas alfandegárias ou impostos. Os preços de importação são coletados em aproximadamente 4 900 pontos de registro para cerca de 3 600 preços representativos.

O índice pode ser descrito como uma média ponderada de variações no preço de mercadorias importadas tomada de uma amostra representativa (preços representativos). Os pesos para produtos selecionados são definidos com base nos valores de importação correspondentes obtidos de estatísticas de comércio exterior para o ano base.

Séries de preços separadas são reduzidas a um único ano base (cujo valor é igual a 100). Para alguns bens comercializados internacionalmente, como, por exemplo, grãos e metais, também são usadas cotações de bolsas internacionais. Como, ao calcular o índice, são aplicados ajustes, os valores mensais das séries de preços individuais refletem alterações de preço "líquidas".

O índice é calculado usando a fórmula de Laspeyres. Adicionalmente, os valores dos pesos, calculados para o período base atual, permanecem inalterados até que um novo ano base seja estabelecido. O próximo ano base será 2020, o atual é 2010.

Os Preços de Bens Importados - Anual - (Imports y/y) refletem a variação dos preços no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O crescimento do índice de preços de bens importados é um indicador da atividade comercial e um dos principais indicadores de inflação ao consumidor.

Os índices de preços para exportações e importações são usados para definir os termos de troca, que, por sua vez, são um indicador da estabilidade econômica. Se os preços de importação caem em comparação com os de exportação, os termos de troca melhoram. Isso é considerado um fator favorável para a economia e pode ter um efeito positivo nas cotações da moeda. Por outro lado, a subida dos preços de importação aumenta a inflação, podendo ter um efeito positivo sobre a moeda no curto prazo.

