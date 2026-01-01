経済指標カレンダー
ニュージーランド失業率 (New Zealand Unemployment Rate)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
労働
|低
|5.3%
|5.2%
|
5.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|5.4%
|
5.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
失業率は、全民間労働力に関連する失業者の割合です。失業者は、現在就業可能で積極的に仕事を探しているが雇用されていない15歳から74歳までの人を含みます。
指標の伸びはNZDの相場にマイナスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド失業率 (New Zealand Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
5.3%
5.2%
5.2%
2 Q 2025
5.2%
5.2%
5.1%
1 Q 2025
5.1%
5.3%
5.1%
4 Q 2024
5.1%
5.0%
4.8%
3 Q 2024
4.8%
4.9%
4.6%
2 Q 2024
4.6%
4.5%
4.4%
1 Q 2024
4.3%
4.2%
4.0%
4 Q 2023
4.0%
4.2%
3.9%
3 Q 2023
3.9%
3.5%
3.6%
2 Q 2023
3.6%
3.4%
3.4%
1 Q 2023
3.4%
3.3%
3.4%
4 Q 2022
3.4%
3.3%
3.3%
3 Q 2022
3.3%
2.9%
3.3%
2 Q 2022
3.3%
4.0%
3.2%
1 Q 2022
3.2%
3.1%
3.2%
4 Q 2021
3.2%
3.7%
3.3%
3 Q 2021
3.4%
3.4%
4.0%
2 Q 2021
4.0%
4.1%
4.6%
1 Q 2021
4.7%
5.6%
4.9%
4 Q 2020
4.9%
4.9%
5.3%
3 Q 2020
5.3%
3.6%
4.0%
2 Q 2020
4.0%
3.8%
4.2%
1 Q 2020
4.2%
3.7%
4.0%
4 Q 2019
4.0%
3.8%
4.1%
3 Q 2019
4.2%
4.0%
3.9%
2 Q 2019
3.9%
4.1%
4.2%
1 Q 2019
4.2%
4.4%
4.3%
4 Q 2018
4.3%
3.7%
4.0%
3 Q 2018
3.9%
4.2%
4.4%
2 Q 2018
4.5%
4.4%
1 Q 2018
4.4%
4.5%
4 Q 2017
4.5%
4.6%
3 Q 2017
4.6%
4.8%
2 Q 2017
4.8%
4.9%
1 Q 2017
4.9%
5.2%
4 Q 2016
5.2%
4.9%
3 Q 2016
4.9%
5.0%
2 Q 2016
5.1%
5.2%
1 Q 2016
5.7%
5.4%
4 Q 2015
5.3%
6.0%
3 Q 2015
6.0%
5.9%
2 Q 2015
5.9%
5.8%
1 Q 2015
5.8%
5.8%
4 Q 2014
5.7%
5.4%
3 Q 2014
5.4%
5.6%
2 Q 2014
5.6%
6.0%
1 Q 2014
5.9%
6.0%
4 Q 2013
6.0%
6.2%
3 Q 2013
6.2%
6.4%
2 Q 2013
6.4%
6.2%
