経済指標カレンダー
ニュージーランド準備銀行金利決定 (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
金銭
|高
|2.25%
|
2.50%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
2.25%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
RBNZ金利決定は6週間ごとに採択されます。規制当局の金利は、商業銀行に提供される融資で使用されます。金利設定は、ニュージーランドが通貨の強さを規制するために使用する通貨政策の主要な道具の1つです。金利の上昇はNZD相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
"ニュージーランド準備銀行金利決定 (Reserve Bank of New Zealand Interest Rate Decision)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
2.25%
2.50%
2.50%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.75%
3.75%
4.25%
4.25%
4.75%
4.75%
5.25%
5.25%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.50%
5.25%
5.25%
4.75%
4.75%
4.25%
4.25%
3.50%
3.50%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.00%
2.00%
1.50%
1.50%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.50%
1.50%
1.50%
1.50%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
