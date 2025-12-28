経済指標カレンダー
ニュージーランド製造業売上高前期比 (New Zealand Manufacturing Sales q/q)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
ビジネス
|低
|2.7%
|0.3%
|
-2.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
ニュージーランド製造業売上高は、指定された月にニュージーランド工業部門企業が販売した商品のドル価値の先月と比較した変化を示します。売上高の増加は生産活動の増加を示しています。指標の伸びは、NZDの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド製造業売上高前期比 (New Zealand Manufacturing Sales q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
2.7%
0.3%
-2.8%
2 Q 2025
-3.0%
2.9%
4.8%
1 Q 2025
5.1%
-0.7%
3.0%
4 Q 2024
2.6%
0.0%
0.2%
3 Q 2024
-0.1%
2.0%
0.9%
2 Q 2024
0.1%
-2.0%
0.8%
1 Q 2024
0.7%
1.2%
-0.5%
4 Q 2023
-0.7%
2.5%
-2.8%
3 Q 2023
-2.8%
-2.7%
-0.8%
2 Q 2023
0.2%
6.6%
-2.5%
1 Q 2023
-2.8%
0.8%
-1.0%
4 Q 2022
-0.4%
-6.4%
5.0%
3 Q 2022
5.1%
-1.5%
-3.2%
2 Q 2022
-3.8%
4.3%
0.9%
1 Q 2022
1.2%
2.5%
11.9%
4 Q 2021
12.0%
0.1%
-2.3%
3 Q 2021
-2.2%
-4.9%
3.7%
2 Q 2021
3.9%
-2.3%
2.7%
1 Q 2021
2.1%
3.7%
-0.2%
4 Q 2020
-0.6%
7.1%
10.4%
3 Q 2020
10.0%
-15.1%
-11.9%
2 Q 2020
-11.9%
1.1%
0.0%
1 Q 2020
0.0%
3.1%
2.2%
4 Q 2019
2.4%
0.6%
1.2%
3 Q 2019
0.9%
-1.8%
-0.5%
2 Q 2019
-0.7%
0.5%
0.8%
1 Q 2019
1.0%
0.7%
-0.5%
4 Q 2018
-0.5%
1.8%
1.8%
3 Q 2018
2.0%
0.4%
1.8%
2 Q 2018
1.8%
0.7%
1 Q 2018
0.6%
2.6%
4 Q 2017
2.8%
0.5%
3 Q 2017
0.5%
3.4%
2 Q 2017
3.9%
3.1%
1 Q 2017
2.8%
1.3%
4 Q 2016
0.8%
1.1%
3 Q 2016
0.4%
1.8%
2 Q 2016
2.2%
-2.0%
1 Q 2016
-2.6%
-2.3%
4 Q 2015
-1.9%
3.6%
3 Q 2015
4.2%
1.0%
2 Q 2015
0.4%
-2.6%
1 Q 2015
-2.8%
-1.0%
4 Q 2014
-0.7%
-1.1%
3 Q 2014
-1.2%
-2.3%
2 Q 2014
-1.9%
0.0%
1 Q 2014
0.6%
6.0%
4 Q 2013
6.3%
6.2%
3 Q 2013
4.7%
-1.2%
2 Q 2013
-2.0%
-0.1%
