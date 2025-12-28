経済指標カレンダー
ニュージーランド輸入数量指数前期比 (New Zealand Import Volume Index q/q)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
価格
|低
|-1.2%
|4.2%
|
3.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
輸入数量指数前期比は、報告された四半期にニュージーランドに輸入された商品とサービスの量の前四半期と比較した変化を示しています。指数計算に使用される商品やサービスの各カテゴリには一定の重みが与えられます。輸入量の増加は取引活動の指標であり、消費者インフレの先行指標です。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド輸入数量指数前期比 (New Zealand Import Volume Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
-1.2%
4.2%
3.9%
2 Q 2025
4.2%
-2.4%
-2.1%
1 Q 2025
-2.4%
-1.7%
-1.6%
4 Q 2024
-1.7%
3.0%
2.6%
3 Q 2024
3.0%
3.2%
3.6%
2 Q 2024
3.2%
1.2%
1.9%
1 Q 2024
1.2%
-7.0%
-6.3%
4 Q 2023
-7.0%
-3.0%
-3.5%
3 Q 2023
-3.0%
0.2%
-4.0%
2 Q 2023
-2.8%
1.4%
6.0%
1 Q 2023
6.7%
1.2%
-0.6%
4 Q 2022
-1.3%
1.1%
1.7%
3 Q 2022
-0.2%
-2.7%
-0.6%
2 Q 2022
-0.9%
-3.6%
-2.3%
1 Q 2022
-2.6%
1.4%
-1.1%
4 Q 2021
-0.9%
3.6%
2.5%
3 Q 2021
3.4%
4.6%
3.4%
2 Q 2021
4.4%
-7.6%
8.2%
1 Q 2021
9.6%
2.0%
7.3%
4 Q 2020
6.5%
8.1%
6.8%
3 Q 2020
6.5%
-17.6%
-14.4%
2 Q 2020
-15.8%
-2.1%
-3.3%
1 Q 2020
-3.9%
0.3%
-0.6%
4 Q 2019
0.1%
-0.4%
1.1%
3 Q 2019
1.1%
-0.2%
-1.4%
2 Q 2019
-3.5%
0.7%
1.5%
1 Q 2019
1.2%
0.2%
4 Q 2018
0.2%
-0.9%
3 Q 2018
-0.9%
0.9%
2 Q 2018
0.9%
0.9%
1 Q 2018
0.9%
8.5%
4 Q 2017
8.5%
-0.7%
3 Q 2017
-0.7%
2.3%
2 Q 2017
2.3%
1.2%
1 Q 2017
1.2%
