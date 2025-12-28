経済指標カレンダー
ニュージーランド国内総生産(GDP)支出前期比 (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
GDP
|低
|1.3%
|0.1%
|
-0.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
国内総生産(GDP)支出前期比は、前四半期に比較した指定された四半期にニュージーランドで生産されたすべての財・サービスの金額を反映しています。支出によるGDPの計算には、国家経済の枠組みの中で提供される財・サービスに対するすべての支出が考慮されます。GDPの伸びは、NZD相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド国内総生産(GDP)支出前期比 (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) Expenditures q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
1.3%
0.1%
-0.8%
2 Q 2025
-0.9%
-0.4%
1.2%
1 Q 2025
0.9%
0.5%
0.6%
4 Q 2024
0.8%
0.0%
-0.9%
3 Q 2024
-0.8%
0.0%
-0.8%
2 Q 2024
0.0%
0.0%
0.3%
1 Q 2024
0.1%
-0.5%
0.1%
4 Q 2023
0.0%
0.8%
-0.4%
3 Q 2023
-0.7%
0.9%
0.9%
2 Q 2023
1.3%
-1.5%
-0.2%
1 Q 2023
-0.2%
2.1%
-0.9%
4 Q 2022
-0.8%
0.8%
1.9%
3 Q 2022
2.0%
-1.7%
2.3%
2 Q 2022
2.1%
2.6%
-0.1%
1 Q 2022
-0.1%
-4.3%
2.5%
4 Q 2021
2.6%
5.1%
-4.4%
3 Q 2021
-4.7%
2.8%
2.6%
2 Q 2021
2.6%
-5.8%
1.4%
1 Q 2021
1.4%
-2.8%
-1.5%
4 Q 2020
-1.5%
15.3%
14.3%
3 Q 2020
15.6%
-10.1%
-9.5%
2 Q 2020
-9.8%
-0.9%
-1.3%
1 Q 2020
-1.3%
0.5%
0.2%
4 Q 2019
0.2%
0.6%
0.6%
3 Q 2019
0.6%
0.5%
0.5%
2 Q 2019
0.7%
0.7%
0.9%
1 Q 2019
0.8%
0.8%
0.6%
4 Q 2018
0.5%
0.2%
0.4%
3 Q 2018
0.5%
0.9%
1.1%
2 Q 2018
1.2%
0.4%
1 Q 2018
0.3%
0.4%
4 Q 2017
0.4%
1.0%
3 Q 2017
0.9%
1.4%
2 Q 2017
1.1%
0.5%
1 Q 2017
0.2%
0.1%
4 Q 2016
0.2%
0.9%
3 Q 2016
1.4%
1.2%
2 Q 2016
1.2%
0.7%
1 Q 2016
0.5%
0.8%
4 Q 2015
1.1%
1.4%
3 Q 2015
1.2%
0.7%
2 Q 2015
0.2%
0.1%
1 Q 2015
0.1%
1.1%
4 Q 2014
1.1%
1.3%
3 Q 2014
1.3%
0.5%
2 Q 2014
0.5%
