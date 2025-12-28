経済指標カレンダー
ニュージーランド輸入物価指数前期比 (New Zealand Import Price Index q/q)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
価格
|低
|0.5%
|0.0%
|
-3.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
ニュージーランド輸入物価指数前期比は、四半期にニュージーランドに輸入された商品やサービスの価格の前四半期と比較した変化を示します。指数計算に使用される商品やサービスの各カテゴリには一定の重みが与えられます。輸入物価の上昇は、貿易活動の指標であり、消費者物価上昇の先行指標となります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド輸入物価指数前期比 (New Zealand Import Price Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
0.5%
0.0%
-3.7%
2 Q 2025
-3.7%
0.6%
5.1%
1 Q 2025
5.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2024
0.1%
1.1%
-1.7%
3 Q 2024
-1.7%
0.6%
3.0%
2 Q 2024
3.1%
-3.7%
-5.1%
1 Q 2024
-5.1%
9.3%
3.8%
4 Q 2023
3.8%
5.4%
-0.9%
3 Q 2023
-0.8%
-6.8%
-1.0%
2 Q 2023
-1.0%
-0.1%
-5.5%
1 Q 2023
-5.4%
4.0%
-2.1%
4 Q 2022
-2.1%
9.3%
7.1%
3 Q 2022
6.3%
5.9%
6.1%
2 Q 2022
6.5%
3.3%
7.2%
1 Q 2022
7.2%
-0.1%
3.7%
4 Q 2021
3.8%
2.3%
4.1%
3 Q 2021
3.8%
2.6%
4.9%
2 Q 2021
4.8%
-0.9%
-0.8%
1 Q 2021
-0.8%
-0.5%
-1.8%
4 Q 2020
-1.7%
-1.7%
-3.7%
3 Q 2020
-3.7%
-1.1%
0.0%
2 Q 2020
-0.1%
0.3%
0.5%
1 Q 2020
0.5%
0.9%
0.3%
4 Q 2019
0.3%
-0.9%
0.0%
3 Q 2019
0.0%
1.5%
1.8%
2 Q 2019
1.8%
2.3%
-3.5%
1 Q 2019
-3.5%
-3.9%
1.5%
4 Q 2018
1.4%
-0.8%
3.7%
3 Q 2018
2.6%
0.2%
2.1%
2 Q 2018
1.7%
-0.3%
1 Q 2018
-0.3%
4.0%
4 Q 2017
4.0%
-2.6%
3 Q 2017
-2.6%
0.9%
2 Q 2017
0.9%
2.7%
1 Q 2017
2.7%
-0.8%
4 Q 2016
-0.8%
-1.0%
3 Q 2016
-1.0%
0.2%
2 Q 2016
0.2%
-4.3%
1 Q 2016
-4.3%
-3.7%
4 Q 2015
-3.7%
7.3%
3 Q 2015
7.3%
0.7%
2 Q 2015
0.7%
-5.1%
1 Q 2015
-5.1%
0.2%
4 Q 2014
0.2%
-0.1%
3 Q 2014
-0.1%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用