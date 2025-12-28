経済指標カレンダー
ニュージーランド国内総生産(GDP)前年比 (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
GDP
|低
|1.3%
|-0.6%
|
-1.1%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
国内総生産(GDP)前年比は、指定された四半期の前年同四半期と比較したニュージーランドで生産されたすべての商品及びサービスの金額を反映しています。この計算には、民間消費、政府支出、全企業の費用、国の純輸出が考慮されています。GDPの伸びは、NZD相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド国内総生産(GDP)前年比 (New Zealand Gross Domestic Product (GDP) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
1.3%
-0.6%
-1.1%
2 Q 2025
-0.6%
-0.5%
-0.6%
1 Q 2025
-0.7%
1.7%
-1.3%
4 Q 2024
-1.1%
1.7%
-1.6%
3 Q 2024
-1.5%
1.6%
-0.5%
2 Q 2024
-0.5%
1.7%
0.5%
1 Q 2024
0.3%
0.1%
-0.2%
4 Q 2023
-0.3%
1.9%
-0.6%
3 Q 2023
-0.6%
2.0%
1.5%
2 Q 2023
1.8%
2.0%
2.2%
1 Q 2023
2.2%
2.0%
2.3%
4 Q 2022
2.2%
2.0%
6.4%
3 Q 2022
6.4%
1.9%
0.3%
2 Q 2022
0.4%
2.0%
1.0%
1 Q 2022
1.2%
2.0%
3.1%
4 Q 2021
3.1%
2.0%
-0.2%
3 Q 2021
-0.3%
9.5%
17.9%
2 Q 2021
17.4%
-2.6%
2.9%
1 Q 2021
2.4%
-3.3%
-0.8%
4 Q 2020
-0.9%
-0.1%
0.2%
3 Q 2020
0.4%
-12.8%
-11.3%
2 Q 2020
-12.4%
0.5%
-0.1%
1 Q 2020
-0.2%
1.8%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
2.5%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.1%
2.1%
2 Q 2019
2.1%
2.6%
2.5%
1 Q 2019
2.5%
1.8%
2.5%
4 Q 2018
2.3%
2.8%
2.6%
3 Q 2018
2.6%
2.8%
3.2%
2 Q 2018
2.8%
2.6%
1 Q 2018
2.7%
2.9%
4 Q 2017
2.9%
2.7%
3 Q 2017
2.7%
2.8%
2 Q 2017
2.5%
2.5%
1 Q 2017
2.5%
2.7%
4 Q 2016
2.7%
3.3%
3 Q 2016
3.5%
3.4%
2 Q 2016
3.6%
3.0%
1 Q 2016
2.8%
2.3%
4 Q 2015
2.3%
2.3%
3 Q 2015
2.3%
2.4%
2 Q 2015
2.4%
2.6%
1 Q 2015
2.6%
3.5%
4 Q 2014
3.5%
3.2%
3 Q 2014
3.2%
3.9%
2 Q 2014
3.9%
3.8%
1 Q 2014
3.8%
3.1%
4 Q 2013
3.3%
3.5%
3 Q 2013
3.5%
2.5%
2 Q 2013
2.3%
2.4%
