経済指標カレンダー
ニュージーランド準備銀行RBNZ非居住者債権保有額 (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
政府
|低
|58.0%
|60.4%
|
58.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|57.0%
|
58.0%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
RBNZ非居住者債権保有額非居住者が保有する政府債務証券の割合を反映しています。この値は、準備銀行と地震委員会が保有するものを除いて、市場の有価証券の総額に基づいて計算されます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド準備銀行RBNZ非居住者債権保有額 (Reserve Bank of New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
58.0%
60.4%
58.6%
10月 2025
58.6%
56.3%
57.8%
9月 2025
57.8%
58.7%
59.6%
8月 2025
59.6%
60.8%
5月 2025
59.7%
58.7%
58.8%
4月 2025
58.8%
59.2%
59.2%
3月 2025
59.2%
58.3%
59.2%
2月 2025
59.2%
60.1%
59.3%
1月 2025
59.3%
59.0%
59.2%
12月 2024
59.2%
57.9%
58.6%
11月 2024
58.6%
60.1%
59.2%
10月 2024
59.2%
58.4%
58.3%
9月 2024
58.3%
56.5%
56.9%
8月 2024
56.9%
56.6%
56.3%
7月 2024
56.3%
57.4%
57.2%
6月 2024
57.2%
57.6%
57.8%
5月 2024
57.8%
57.9%
58.5%
4月 2024
58.5%
60.0%
58.9%
3月 2024
58.9%
59.8%
58.7%
2月 2024
58.7%
57.7%
1月 2024
57.7%
57.4%
12月 2023
57.4%
56.8%
11月 2023
56.8%
57.9%
10月 2023
57.9%
59.5%
58.5%
9月 2023
58.5%
59.4%
58.6%
8月 2023
58.6%
57.2%
58.3%
7月 2023
58.3%
58.9%
59.4%
6月 2023
59.4%
59.5%
58.7%
5月 2023
58.7%
58.5%
57.6%
4月 2023
57.6%
55.8%
56.2%
3月 2023
56.2%
55.7%
56.0%
2月 2023
56.0%
57.5%
57.1%
1月 2023
56.8%
57.8%
56.5%
12月 2022
56.5%
56.5%
55.2%
11月 2022
55.3%
54.2%
54.0%
10月 2022
54.0%
53.0%
53.2%
9月 2022
53.2%
53.5%
53.6%
8月 2022
53.6%
53.9%
53.7%
7月 2022
53.7%
53.9%
53.7%
6月 2022
53.7%
52.8%
53.4%
5月 2022
53.4%
53.3%
53.5%
4月 2022
53.5%
54.3%
53.7%
3月 2022
53.7%
51.4%
53.8%
2月 2022
53.8%
50.3%
52.6%
1月 2022
52.6%
50.6%
51.8%
12月 2021
51.8%
53.7%
50.9%
11月 2021
50.9%
52.7%
50.1%
10月 2021
50.1%
46.5%
48.6%
9月 2021
48.6%
45.1%
47.7%
8月 2021
47.7%
48.8%
46.6%
