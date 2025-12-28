経済指標カレンダー
ニュージーランド小売売上高前年比 (New Zealand Retail Sales y/y)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
消費者
|中
|4.5%
|1.5%
|
2.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
小売売上高前年比は、指定された月の前年同月と比較したニュージーランド小売売上の変化を示しています。計算はインフレのために調整されます。指数はしばしば消費者支出指標と呼ばれ、ニュージーランドのインフレを評価することができます。指標の伸びは、NZDの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド小売売上高前年比 (New Zealand Retail Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
4.5%
1.5%
2.3%
2 Q 2025
2.3%
0.4%
0.7%
1 Q 2025
0.7%
-1.1%
0.3%
4 Q 2024
0.2%
-3.0%
-2.5%
3 Q 2024
-2.5%
1.4%
-3.6%
2 Q 2024
-3.6%
1.7%
-2.4%
1 Q 2024
-2.4%
2.0%
-4.1%
4 Q 2023
-4.1%
2.2%
-3.4%
3 Q 2023
-3.4%
2.7%
-3.5%
2 Q 2023
-3.5%
3.1%
-4.1%
1 Q 2023
-4.1%
3.6%
-4.0%
4 Q 2022
-4.0%
4.3%
4.9%
3 Q 2022
4.9%
3.9%
-3.7%
2 Q 2022
-3.7%
5.1%
2.3%
1 Q 2022
2.3%
5.3%
4.4%
4 Q 2021
4.4%
6.9%
-5.2%
3 Q 2021
-5.2%
20.5%
33.3%
2 Q 2021
33.3%
2.0%
6.6%
1 Q 2021
6.8%
1.9%
4.6%
4 Q 2020
4.8%
6.9%
8.3%
3 Q 2020
8.3%
-12.6%
-14.2%
2 Q 2020
-14.2%
2.7%
2.3%
1 Q 2020
2.3%
3.3%
3.3%
4 Q 2019
3.3%
3.2%
4.5%
3 Q 2019
4.5%
2.8%
2.9%
2 Q 2019
2.9%
3.0%
3.3%
1 Q 2019
3.3%
0.6%
3.5%
4 Q 2018
3.5%
9.7%
2.7%
3 Q 2018
2.7%
3.8%
3.1%
2 Q 2018
3.1%
3.0%
1 Q 2018
3.0%
5.4%
4 Q 2017
5.4%
4.1%
3 Q 2017
4.1%
5.4%
2 Q 2017
5.4%
4.6%
1 Q 2017
4.6%
4.2%
4 Q 2016
4.2%
5.1%
3 Q 2016
5.1%
6.0%
2 Q 2016
6.0%
4.8%
1 Q 2016
4.8%
5.3%
4 Q 2015
5.3%
5.7%
3 Q 2015
5.7%
5.9%
2 Q 2015
5.9%
5.1%
1 Q 2015
5.1%
4.7%
4 Q 2014
4.7%
4.1%
3 Q 2014
4.1%
