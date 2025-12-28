経済指標カレンダー
入国者数前月比 (New Zealand Visitor Arrivals m/m)
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
労働
|0.6%
|2.8%
2.9%
|1.9%
0.6%
入国者数前月比データは、短期滞在のためにニュージーランドに来る海外訪問者数の前月比としての変化を示しています。観光はニュージーランドの経済において重要な割合を占めるため、高い値はNZDにとってプラスとなります。
実際のデータ
予想値
"入国者数前月比 (New Zealand Visitor Arrivals m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
0.6%
2.8%
2.9%
9月 2025
2.9%
2.6%
2.4%
8月 2025
2.2%
1.2%
2.7%
7月 2025
2.6%
-0.3%
-2.2%
6月 2025
-2.5%
-1.5%
-0.5%
5月 2025
-0.9%
1.4%
2.2%
4月 2025
2.3%
-0.3%
-1.9%
3月 2025
-1.9%
-0.1%
-4.7%
2月 2025
-3.7%
0.3%
1.5%
1月 2025
1.9%
0.5%
3.8%
12月 2024
3.5%
-0.1%
1.3%
11月 2024
1.0%
-0.5%
0.0%
10月 2024
0.6%
0.2%
1.3%
9月 2024
1.1%
1.9%
-2.1%
8月 2024
-4.3%
4.4%
2.2%
7月 2024
2.2%
1.2%
0.5%
6月 2024
-0.2%
-2.4%
4.0%
5月 2024
4.0%
0.1%
-8.8%
4月 2024
-9.4%
0.4%
9.7%
3月 2024
9.1%
0.6%
1.6%
2月 2024
0.9%
3.3%
7.6%
1月 2024
8.2%
3.7%
-2.3%
12月 2023
-2.2%
6.4%
-1.6%
11月 2023
-1.5%
15.9%
-6.7%
10月 2023
-8.0%
17.3%
2.3%
9月 2023
2.4%
19.0%
-3.0%
8月 2023
-4.1%
21.8%
1.8%
7月 2023
19.8%
27.5%
11.3%
6月 2023
11.3%
37.6%
-27.5%
5月 2023
-27.5%
60.5%
-16.9%
4月 2023
-16.9%
84.9%
-1.0%
3月 2023
-2.9%
106.2%
0.6%
2月 2023
0.6%
59.3%
-26.3%
1月 2023
-26.3%
46.8%
55.6%
12月 2022
55.6%
38.6%
43.1%
11月 2022
43.1%
61.4%
6.8%
10月 2022
6.8%
97.1%
16.6%
9月 2022
16.6%
21.3%
-3.3%
8月 2022
-3.3%
30.1%
41.8%
7月 2022
41.8%
57.2%
30.1%
6月 2022
30.1%
103.5%
34.0%
5月 2022
34.0%
188.7%
89.7%
4月 2022
89.7%
205.6%
446.8%
3月 2022
446.8%
-0.6%
29.8%
2月 2022
29.8%
25.0%
-34.5%
1月 2022
-34.5%
63.5%
16.0%
12月 2021
16.0%
80.4%
44.0%
11月 2021
44.0%
-23.6%
59.6%
10月 2021
59.6%
-83.9%
-13.7%
9月 2021
-13.7%
-128.9%
-91.1%
