経済指標カレンダー
ニュージーランド入国者数前年比 (New Zealand Visitor Arrivals y/y)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
労働
入国者数前年比データは、短期滞在のためにニュージーランドに来る海外訪問者数の前年比としての変化を示しています。観光はニュージーランドの経済において重要な割合を占めるため、高い値はNZDにとってプラスとなります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド入国者数前年比 (New Zealand Visitor Arrivals y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
9.4%
5.5%
9.6%
9月 2025
9.6%
5.4%
7.5%
8月 2025
7.5%
6.0%
6.6%
7月 2025
6.6%
3.4%
0.8%
6月 2025
0.8%
-0.8%
6.1%
5月 2025
6.1%
1.5%
18.8%
4月 2025
18.8%
1.2%
-8.4%
3月 2025
-8.4%
8.1%
-2.3%
2月 2025
-2.3%
12.8%
13.4%
1月 2025
13.4%
9.1%
12.2%
12月 2024
12.2%
6.1%
5.9%
11月 2024
5.9%
3.6%
6.3%
10月 2024
6.3%
2.2%
0.9%
9月 2024
0.9%
3.7%
3.6%
8月 2024
3.6%
3.8%
3.8%
7月 2024
3.8%
8.0%
3.8%
6月 2024
3.8%
6.9%
12.1%
5月 2024
12.1%
14.8%
1.7%
4月 2024
1.7%
31.5%
27.9%
3月 2024
27.9%
31.9%
35.0%
2月 2024
35.0%
14.0%
21.7%
1月 2024
21.7%
2.1%
14.8%
12月 2023
14.8%
2.1%
30.4%
11月 2023
30.4%
2.1%
39.8%
10月 2023
39.8%
2.1%
48.7%
9月 2023
48.7%
2.1%
59.4%
8月 2023
59.4%
2.1%
59.3%
7月 2023
59.3%
2.1%
88.5%
6月 2023
88.5%
2.1%
120.4%
5月 2023
120.4%
2.1%
307.5%
4月 2023
307.5%
2.1%
805.0%
3月 2023
805.0%
2.1%
4998.0%
2月 2023
4998.0%
2.1%
6480.4%
1月 2023
6480.4%
2.1%
5740.9%
12月 2022
5740.9%
2.1%
4257.0%
11月 2022
4257.0%
2.1%
4283.8%
10月 2022
4283.8%
2.1%
6448.5%
9月 2022
6448.5%
2.1%
4748.8%
8月 2022
4748.8%
-40.9%
344.2%
7月 2022
344.2%
-36.7%
83.5%
6月 2022
83.5%
14.8%
26.3%
5月 2022
26.3%
37.2%
70.1%
4月 2022
70.1%
57.6%
517.0%
3月 2022
517.0%
87.5%
-1.2%
2月 2022
-1.2%
142.5%
-26.0%
1月 2022
-26.0%
217.3%
4.4%
12月 2021
4.4%
319.2%
3.8%
11月 2021
3.8%
468.4%
-27.3%
10月 2021
-27.3%
701.1%
-58.1%
9月 2021
-58.1%
483.2%
-44.0%
