経済指標カレンダー
ANZニュージーランド活動の展望 (ANZ New Zealand Activity Outlook)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
ビジネス
|低
|60.9
|
53.1
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|53.6
|
60.9
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ANZニュージーランド活動展望は、ニュージーランド企業の今後の予測される状態と全国経済について専門家の見解を簡単にまとめたものです。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ANZニュージーランド活動の展望 (ANZ New Zealand Activity Outlook)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
60.9
53.1
11月 2025
N/D
46.0
44.6
10月 2025
44.6
48.6
43.4
9月 2025
43.4
46.9
38.7
8月 2025
38.7
25.7
40.6
7月 2025
40.6
35.7
40.9
6月 2025
40.9
27.3
34.8
5月 2025
34.8
51.4
47.7
4月 2025
47.7
50.5
48.6
3月 2025
48.6
43.9
45.1
2月 2025
45.1
43.6
45.8
1月 2025
45.8
39.4
50.3
12月 2024
50.3
37.0
48.0
11月 2024
48.0
40.2
45.9
10月 2024
45.9
59.4
45.3
9月 2024
45.3
49.6
37.1
8月 2024
37.1
18.1
16.3
7月 2024
16.3
11.6
12.2
6月 2024
12.2
2.6
11.8
5月 2024
11.8
7.0
14.3
4月 2024
14.3
26.9
22.5
3月 2024
22.5
29.5
2月 2024
29.5
25.6
1月 2024
25.6
29.3
12月 2023
29.3
24.8
26.3
11月 2023
26.3
17.1
23.1
10月 2023
23.1
11.1
10.9
9月 2023
10.9
6.0
11.2
8月 2023
11.2
1.7
0.8
7月 2023
0.8
-0.9
2.7
6月 2023
2.7
-6.0
-4.5
5月 2023
-4.5
-8.1
-7.6
4月 2023
-7.6
-8.9
-8.5
3月 2023
-8.5
-12.5
-9.2
2月 2023
-9.2
-20.7
-15.8
1月 2023
-15.8
-19.7
-25.6
12月 2022
-25.6
-8.1
-13.7
11月 2022
-13.7
-2.1
-2.5
10月 2022
-2.5
-2.9
-1.8
9月 2022
-1.8
-6.3
-4.0
8月 2022
-4.0
-8.9
-8.7
7月 2022
-8.7
-6.9
-9.1
6月 2022
-9.1
1.7
-4.7
5月 2022
-4.7
5.7
8.0
4月 2022
8.0
0.5
3.3
3月 2022
3.3
4.8
-2.2
2月 2022
-2.2
13.4
11.8
12月 2021
11.8
18.4
15.0
11月 2021
15.0
20.0
21.7
10月 2021
21.7
18.7
18.2
