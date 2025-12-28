経済指標カレンダー
ANZニュージーランド企業信頼感指数 (ANZ New Zealand Business Confidence)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
ビジネス
|低
|73.6
|
67.1
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|66.3
|
73.6
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ANZ企業信頼感指数は、何百ものニュージーランド企業の月次調査の結果を反映しています。ANZ企業信頼感指数は、今後12ヶ月間の経済発展の見通しを示しています。それはニュージーランドの経済の先行指標とみなされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ANZニュージーランド企業信頼感指数 (ANZ New Zealand Business Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
73.6
67.1
11月 2025
N/D
44.7
58.1
10月 2025
58.1
43.4
49.6
9月 2025
49.6
54.9
49.7
8月 2025
49.7
57.3
47.8
7月 2025
47.8
49.3
46.3
6月 2025
46.3
33.5
36.6
5月 2025
36.6
44.0
49.3
4月 2025
49.3
58.5
57.5
3月 2025
57.5
54.5
58.4
2月 2025
58.4
49.8
54.4
1月 2025
54.4
59.0
62.3
12月 2024
62.3
48.4
64.9
11月 2024
64.9
50.9
65.7
10月 2024
65.7
73.8
60.9
9月 2024
60.9
59.7
50.6
8月 2024
50.6
29.3
27.1
7月 2024
27.1
12.2
6.1
6月 2024
6.1
12.3
11.2
5月 2024
11.2
7.9
14.9
4月 2024
14.9
25.0
22.9
2月 2024
34.7
33.2
12月 2023
33.2
39.5
30.8
11月 2023
30.8
37.4
23.4
10月 2023
23.4
3.6
1.5
9月 2023
1.5
4.7
-3.7
8月 2023
-3.7
-1.9
-13.1
7月 2023
-13.1
-13.1
-18.0
6月 2023
-18.0
-28.1
-31.1
5月 2023
-31.1
-43.4
-43.8
4月 2023
-43.8
-43.4
-43.4
3月 2023
-43.4
-47.5
-43.3
2月 2023
-43.3
-61.0
-52.0
1月 2023
-52.0
-64.2
-70.2
12月 2022
-70.2
-50.0
-57.1
11月 2022
-57.1
-39.5
-42.7
10月 2022
-42.7
-42.0
-36.7
9月 2022
-36.7
-52.1
-47.8
8月 2022
-47.8
-55.0
-56.7
7月 2022
-56.7
-55.0
-62.6
6月 2022
-62.6
-33.2
-55.6
5月 2022
-55.6
-33.2
-42.0
4月 2022
-42.0
-31.2
-41.9
3月 2022
-41.9
-74.3
-51.8
2月 2022
-51.8
-21.6
-23.2
12月 2021
-23.2
-19.9
-16.4
11月 2021
-16.4
-20.6
-13.4
10月 2021
-13.4
2.0
-8.6
10月 2021
-8.6
-7.2
9月 2021
-7.2
-15.1
-14.2
