経済指標カレンダー
BusinessNZ ニュージーランド製造業指数 (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
情報源：
セクター
ビジネス
BusinessNZ製造指数パフォーマンス(PMI)は、毎月の調査を基に作成されています。これは、ニュージーランドの製造業活動の先行指標となります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"BusinessNZ ニュージーランド製造業指数 (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
N/D
10月 2025
N/D
48.1
49.9
9月 2025
49.9
49.3
49.9
8月 2025
49.9
49.5
52.8
7月 2025
52.8
48.4
49.2
6月 2025
48.8
53.5
47.4
5月 2025
53.3
49.6
52.9
4月 2025
53.9
47.2
53.2
3月 2025
53.2
52.9
54.1
2月 2025
53.9
50.2
51.7
1月 2025
51.4
46.0
46.2
12月 2024
45.9
43.5
45.2
11月 2024
45.5
46.8
45.7
10月 2024
45.8
49.4
47.0
9月 2024
46.9
42.9
46.1
8月 2024
45.8
42.2
44.4
7月 2024
44.0
42.3
41.2
6月 2024
41.1
46.6
46.6
5月 2024
47.2
48.0
48.8
4月 2024
48.9
45.7
46.8
3月 2024
47.1
45.5
49.1
2月 2024
49.3
47.9
47.5
1月 2024
47.3
41.7
43.4
12月 2023
43.1
45.5
46.5
11月 2023
46.7
42.9
10月 2023
42.5
48.1
45.3
9月 2023
45.3
48.9
46.1
8月 2023
46.1
49.1
46.6
7月 2023
46.3
49.4
47.4
6月 2023
47.5
49.8
48.7
5月 2023
48.9
50.2
48.8
4月 2023
49.1
50.7
48.1
3月 2023
48.1
51.0
51.7
2月 2023
52.0
51.2
51.2
1月 2023
50.8
51.6
47.8
12月 2022
47.2
52.0
47.2
11月 2022
47.4
52.5
49.1
10月 2022
49.3
52.7
51.7
9月 2022
52.0
52.5
54.8
8月 2022
54.9
52.5
53.5
7月 2022
52.7
52.5
50.0
6月 2022
49.7
52.7
52.6
5月 2022
52.9
52.7
51.2
4月 2022
51.2
52.8
53.7
3月 2022
53.8
53.7
53.6
2月 2022
53.6
54.5
52.3
1月 2022
52.1
55.3
53.8
12月 2021
53.7
56.0
51.2
11月 2021
50.6
56.7
54.2
10月 2021
54.3
45.8
51.6
