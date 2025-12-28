経済指標カレンダー
ニュージーランドコア小売売上高前期比 (New Zealand Core Retail Sales q/q)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
消費者
|中
|1.2%
|-0.4%
|
1.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
コア小売売上高前月比は、報告月の小売売上高の前月に比べた変化を示します。この指標は、さまざまなタイプとサイズの小売店の統計に基づいて計算されます。指数の計算には、自動車及びスペアパーツの販売は含まれていません。小売売上高はニュージーランドの消費者活動の指標であり、国内総生産(GDP)の重要な要素です。指標の伸びは、NZDの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランドコア小売売上高前期比 (New Zealand Core Retail Sales q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
1.2%
-0.4%
1.0%
2 Q 2025
0.7%
0.4%
0.4%
1 Q 2025
0.4%
-0.1%
1.4%
4 Q 2024
1.4%
0.9%
-0.6%
3 Q 2024
-0.8%
0.3%
-1.0%
2 Q 2024
-1.0%
0.0%
0.3%
1 Q 2024
0.4%
1.3%
-1.6%
4 Q 2023
-1.7%
0.1%
0.4%
3 Q 2023
1.0%
1.8%
-1.6%
2 Q 2023
-1.8%
-2.5%
-1.6%
1 Q 2023
-1.1%
-0.6%
-1.6%
4 Q 2022
-1.3%
1.7%
0.5%
3 Q 2022
0.4%
-3.3%
-1.5%
2 Q 2022
-1.6%
5.7%
-0.3%
1 Q 2022
0.0%
-8.7%
6.8%
4 Q 2021
6.8%
-2.7%
-6.8%
3 Q 2021
-6.7%
-4.7%
3.4%
2 Q 2021
3.4%
-4.9%
3.5%
1 Q 2021
3.2%
-4.3%
-2.9%
4 Q 2020
-3.1%
23.0%
23.9%
3 Q 2020
24.1%
-12.6%
-13.7%
2 Q 2020
-13.7%
0.8%
0.1%
1 Q 2020
0.6%
0.6%
-0.1%
4 Q 2019
0.5%
0.2%
1.9%
3 Q 2019
1.8%
1.5%
0.3%
2 Q 2019
0.3%
1.5%
0.6%
1 Q 2019
0.7%
0.9%
2.0%
4 Q 2018
2.0%
2.1%
0.7%
3 Q 2018
0.4%
1.0%
1.3%
2 Q 2018
1.4%
0.6%
1 Q 2018
0.6%
1.8%
4 Q 2017
1.8%
0.6%
3 Q 2017
0.5%
1.9%
2 Q 2017
2.1%
1.5%
1 Q 2017
1.2%
0.7%
4 Q 2016
0.6%
0.2%
3 Q 2016
0.3%
2.6%
2 Q 2016
2.6%
1.1%
1 Q 2016
1.0%
1.3%
4 Q 2015
1.4%
1.1%
3 Q 2015
1.0%
0.0%
2 Q 2015
0.1%
2.5%
1 Q 2015
2.9%
1.9%
4 Q 2014
1.5%
1.5%
3 Q 2014
1.4%
1.2%
2 Q 2014
1.2%
1.0%
1 Q 2014
0.8%
1.0%
4 Q 2013
0.7%
-0.2%
3 Q 2013
-0.1%
2.1%
2 Q 2013
2.3%
1.0%
