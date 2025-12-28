経済指標カレンダー
ニュージーランド建設合意前月比 (New Zealand Building Consents m/m)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
ハウジング
|低
|N/D
|0.8%
|
7.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
建築合意前月比は、ニュージーランドの同意権限により付与された5,000ドル以上の居住用および非居住用建物の建設の許可に関する要約データを反映します。指標は、報告された月の変化を前月のものと比較して計算されます。計算では、商品やサービスに対する税金が考慮されますが、インフレ調整はされません。
建設承認のデータは国内経済の信頼感の指標とみなされるため、建設合意も建設部門活動の先行指標とみなされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド建設合意前月比 (New Zealand Building Consents m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
10月 2025
N/D
0.8%
7.2%
9月 2025
7.2%
-0.4%
5.8%
8月 2025
5.8%
-0.2%
5.3%
7月 2025
5.4%
9.9%
-6.0%
6月 2025
-6.4%
5.6%
10.3%
5月 2025
10.4%
-10.9%
-14.6%
4月 2025
-15.6%
5.9%
10.7%
3月 2025
9.6%
-3.0%
0.7%
2月 2025
0.7%
2.1%
2.6%
1月 2025
2.6%
8.9%
-5.6%
12月 2024
-5.6%
4.4%
4.9%
11月 2024
5.3%
10.5%
-5.2%
10月 2024
-5.2%
-11.5%
2.4%
9月 2024
2.6%
9.2%
-5.2%
8月 2024
-5.3%
22.2%
26.4%
7月 2024
26.2%
-0.9%
-17.0%
6月 2024
-13.8%
-1.3%
-1.9%
5月 2024
-1.7%
0.8%
-2.1%
4月 2024
-1.9%
0.9%
-0.2%
3月 2024
-0.2%
3.6%
15.9%
2月 2024
14.9%
2.8%
-8.6%
1月 2024
-8.8%
-3.2%
3.6%
12月 2023
3.7%
0.0%
-10.6%
11月 2023
-10.6%
0.9%
8.5%
10月 2023
8.7%
0.1%
-4.6%
9月 2023
-4.7%
-1.4%
-7.0%
8月 2023
-6.7%
0.8%
-5.4%
7月 2023
-5.2%
0.2%
3.4%
6月 2023
3.5%
0.3%
-2.3%
5月 2023
-2.2%
-1.8%
-2.6%
4月 2023
-2.6%
1.6%
6.6%
3月 2023
7.0%
-0.3%
-9.4%
2月 2023
-9.0%
0.5%
-5.2%
1月 2023
-1.5%
-1.0%
-7.1%
12月 2022
-7.2%
-0.1%
6.7%
11月 2022
7.0%
-0.1%
-10.7%
10月 2022
-10.7%
2.4%
3.6%
9月 2022
3.8%
-1.2%
-1.6%
8月 2022
-1.6%
2.0%
4.9%
7月 2022
5.0%
2.0%
-2.2%
6月 2022
-2.3%
-0.3%
-0.5%
5月 2022
-0.5%
-0.6%
-8.6%
4月 2022
-8.5%
0.4%
6.2%
3月 2022
5.8%
-0.1%
12.2%
2月 2022
10.5%
-0.2%
-8.7%
1月 2022
-9.2%
0.5%
0.4%
12月 2021
0.6%
-0.8%
0.6%
11月 2021
0.6%
1.0%
-2.1%
10月 2021
-2.0%
-0.4%
-2.0%
9月 2021
-1.9%
-1.2%
3.8%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用