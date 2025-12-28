カレンダーセクション

経済指標カレンダー

ニュージーランド経常収支12か月 (New Zealand Current Account 12-Months)

国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
情報源：
ニュージーランド統計局 (Statistics New Zealand)
セクター
取引
$​-15.370 B $​-12.365 B
$​-16.283 B
最後の発表 重要性 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

ニュージーランド経常収支12か月は、報告された月からの過去12ヶ月間の純貿易収支(輸出入商品とサービスの差額)、外国投資からの純収入、および純移転支払いを反映しています。この指標は季節調整されています。指標のNZDへの影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。外国人が商品やサービスを払うためにはNZDを購入する必要があるため、その伸びはほとんどの場合通貨にとってプラスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ニュージーランド経常収支12か月 (New Zealand Current Account 12-Months)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
$​-15.370 B
$​-12.365 B
$​-16.283 B
2 Q 2025
$​-15.956 B
$​-23.091 B
$​-18.313 B
1 Q 2025
$​-24.662 B
$​-25.278 B
$​-26.163 B
4 Q 2024
$​-26.401 B
$​-25.987 B
$​-27.252 B
3 Q 2024
$​-26.994 B
$​-25.584 B
$​-27.636 B
2 Q 2024
$​-27.762 B
$​-25.146 B
$​-27.619 B
1 Q 2024
$​-27.637 B
$​-25.567 B
$​-27.941 B
4 Q 2023
$​-27.803 B
$​-28.356 B
$​-29.766 B
3 Q 2023
$​-30.579 B
$​-24.172 B
$​-30.203 B
2 Q 2023
$​-29.760 B
$​-32.819 B
$​-31.754 B
1 Q 2023
$​-33.034 B
$​-29.544 B
$​-34.394 B
4 Q 2022
$​-33.787 B
$​-25.540 B
$​-31.873 B
3 Q 2022
$​-29.650 B
$​-27.323 B
$​-28.017 B
2 Q 2022
$​-27.818 B
$​-22.677 B
$​-24.264 B
1 Q 2022
$​-23.266 B
$​-21.717 B
$​-20.313 B
4 Q 2021
$​-20.234 B
$​-17.349 B
$​-15.810 B
3 Q 2021
$​-15.863 B
$​-12.823 B
$​-11.366 B
2 Q 2021
$​-11.226 B
$​-8.806 B
$​-8.176 B
1 Q 2021
$​-7.242 B
$​-2.104 B
$​-2.444 B
4 Q 2020
$​-2.549 B
$​-1.506 B
$​-2.699 B
3 Q 2020
$​-2.553 B
$​-4.563 B
$​-5.684 B
2 Q 2020
$​-5.765 B
$​-7.992 B
$​-9.064 B
1 Q 2020
$​-8.506 B
$​-9.044 B
$​-9.341 B
4 Q 2019
$​-9.233 B
$​-10.684 B
$​-10.189 B
3 Q 2019
$​-10.280 B
$​-10.046 B
$​-10.164 B
2 Q 2019
$​-10.233 B
$​-10.229 B
$​-10.801 B
1 Q 2019
$​-10.624 B
$​-12.807 B
$​-11.210 B
4 Q 2018
$​-10.974 B
$​-10.648 B
$​-10.565 B
3 Q 2018
$​-10.539 B
$​-4.985 B
$​-9.548 B
2 Q 2018
$​-9.540 B
$​-7.910 B
1 Q 2018
$​-7.910 B
$​-7.720 B
4 Q 2017
$​-7.720 B
$​-7.100 B
3 Q 2017
$​-7.100 B
$​-7.490 B
2 Q 2017
$​-7.490 B
$​-8.130 B
1 Q 2017
$​-8.130 B
$​-7.110 B
4 Q 2016
$​-7.110 B
$​-7.480 B
3 Q 2016
$​-7.480 B
$​-7.380 B
2 Q 2016
$​-7.380 B
$​-7.500 B
1 Q 2016
$​-7.500 B
$​-7.710 B
4 Q 2015
$​-7.710 B
$​-8.100 B
3 Q 2015
$​-8.100 B
$​-8.260 B
2 Q 2015
$​-8.300 B
$​-8.600 B
1 Q 2015
$​-8.600 B
$​-7.820 B
4 Q 2014
$​-7.820 B
$​-6.090 B
3 Q 2014
$​-6.090 B
$​-5.810 B
2 Q 2014
$​-5.800 B
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード