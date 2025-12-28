経済指標カレンダー
ニュージーランド経常収支12か月 (New Zealand Current Account 12-Months)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
取引
|中
|$-15.370 B
|$-12.365 B
|
$-16.283 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
ニュージーランド経常収支12か月は、報告された月からの過去12ヶ月間の純貿易収支(輸出入商品とサービスの差額)、外国投資からの純収入、および純移転支払いを反映しています。この指標は季節調整されています。指標のNZDへの影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。外国人が商品やサービスを払うためにはNZDを購入する必要があるため、その伸びはほとんどの場合通貨にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド経常収支12か月 (New Zealand Current Account 12-Months)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
$-15.370 B
$-12.365 B
$-16.283 B
2 Q 2025
$-15.956 B
$-23.091 B
$-18.313 B
1 Q 2025
$-24.662 B
$-25.278 B
$-26.163 B
4 Q 2024
$-26.401 B
$-25.987 B
$-27.252 B
3 Q 2024
$-26.994 B
$-25.584 B
$-27.636 B
2 Q 2024
$-27.762 B
$-25.146 B
$-27.619 B
1 Q 2024
$-27.637 B
$-25.567 B
$-27.941 B
4 Q 2023
$-27.803 B
$-28.356 B
$-29.766 B
3 Q 2023
$-30.579 B
$-24.172 B
$-30.203 B
2 Q 2023
$-29.760 B
$-32.819 B
$-31.754 B
1 Q 2023
$-33.034 B
$-29.544 B
$-34.394 B
4 Q 2022
$-33.787 B
$-25.540 B
$-31.873 B
3 Q 2022
$-29.650 B
$-27.323 B
$-28.017 B
2 Q 2022
$-27.818 B
$-22.677 B
$-24.264 B
1 Q 2022
$-23.266 B
$-21.717 B
$-20.313 B
4 Q 2021
$-20.234 B
$-17.349 B
$-15.810 B
3 Q 2021
$-15.863 B
$-12.823 B
$-11.366 B
2 Q 2021
$-11.226 B
$-8.806 B
$-8.176 B
1 Q 2021
$-7.242 B
$-2.104 B
$-2.444 B
4 Q 2020
$-2.549 B
$-1.506 B
$-2.699 B
3 Q 2020
$-2.553 B
$-4.563 B
$-5.684 B
2 Q 2020
$-5.765 B
$-7.992 B
$-9.064 B
1 Q 2020
$-8.506 B
$-9.044 B
$-9.341 B
4 Q 2019
$-9.233 B
$-10.684 B
$-10.189 B
3 Q 2019
$-10.280 B
$-10.046 B
$-10.164 B
2 Q 2019
$-10.233 B
$-10.229 B
$-10.801 B
1 Q 2019
$-10.624 B
$-12.807 B
$-11.210 B
4 Q 2018
$-10.974 B
$-10.648 B
$-10.565 B
3 Q 2018
$-10.539 B
$-4.985 B
$-9.548 B
2 Q 2018
$-9.540 B
$-7.910 B
1 Q 2018
$-7.910 B
$-7.720 B
4 Q 2017
$-7.720 B
$-7.100 B
3 Q 2017
$-7.100 B
$-7.490 B
2 Q 2017
$-7.490 B
$-8.130 B
1 Q 2017
$-8.130 B
$-7.110 B
4 Q 2016
$-7.110 B
$-7.480 B
3 Q 2016
$-7.480 B
$-7.380 B
2 Q 2016
$-7.380 B
$-7.500 B
1 Q 2016
$-7.500 B
$-7.710 B
4 Q 2015
$-7.710 B
$-8.100 B
3 Q 2015
$-8.100 B
$-8.260 B
2 Q 2015
$-8.300 B
$-8.600 B
1 Q 2015
$-8.600 B
$-7.820 B
4 Q 2014
$-7.820 B
$-6.090 B
3 Q 2014
$-6.090 B
$-5.810 B
2 Q 2014
$-5.800 B
