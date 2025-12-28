経済指標カレンダー
GDTニュージーランド価格指数 (GDT New Zealand Price Index)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
情報源：
セクター
価格
|低
|-4.4%
|-0.7%
|
-4.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|5.0%
|
-4.4%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
GDT価格指数はニュージーランドの乳製品価格の変化を反映しています。指標計算は、月2回開催される世界酪農貿易(Global Dairy Trade)オークションで販売される9種類の製品の価格変動の加重平均パーセンテージを対象としています。
世界酪農貿易価格指数は、商品価格が上昇すると輸出収入が増加するため、ニュージーランドの貿易収支の先行指標とみなされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"GDTニュージーランド価格指数 (GDT New Zealand Price Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
-4.4%
-0.7%
-4.3%
-4.3%
-7.6%
-3.0%
-3.0%
1.2%
-2.4%
-2.4%
18.8%
21.9%
21.9%
0.7%
-1.6%
-1.6%
-0.9%
-0.8%
-0.8%
-0.9%
-4.3%
-4.3%
-0.2%
-0.3%
-0.3%
-1.1%
0.7%
0.7%
1.0%
1.1%
1.1%
-0.9%
-4.1%
-4.1%
1.3%
-1.0%
-1.0%
-0.8%
-1.6%
-1.6%
-1.9%
-0.9%
-0.9%
0.4%
4.6%
4.6%
1.2%
1.6%
1.6%
2.2%
1.1%
1.1%
-0.4%
0.0%
0.0%
-2.7%
-0.5%
-0.5%
-2.1%
-0.6%
-0.6%
0.9%
3.7%
3.7%
1.2%
1.4%
1.4%
0.8%
-1.4%
-1.4%
-0.5%
-2.8%
-2.8%
-0.5%
1.2%
1.2%
2.0%
1.9%
1.9%
0.1%
4.8%
4.8%
-1.3%
-0.3%
-0.3%
-0.8%
1.2%
1.2%
-0.9%
0.8%
0.8%
1.0%
-0.4%
-0.4%
2.7%
5.5%
5.5%
1.3%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
-5.0%
-6.9%
-6.9%
-0.7%
-0.5%
-0.5%
0.0%
1.7%
1.7%
-0.2%
3.3%
3.3%
-0.4%
1.8%
1.8%
4.0%
0.1%
0.1%
4.0%
2.8%
2.8%
-5.5%
-2.8%
-2.8%
-1.4%
-2.3%
-2.3%
-2.4%
0.5%
0.5%
6.6%
4.2%
4.2%
1.3%
2.3%
2.3%
2.8%
1.2%
1.2%
-1.6%
2.3%
2.3%
5.2%
1.6%
1.6%
2.7%
0.0%
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用