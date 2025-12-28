GDT価格指数はニュージーランドの乳製品価格の変化を反映しています。指標計算は、月2回開催される世界酪農貿易(Global Dairy Trade)オークションで販売される9種類の製品の価格変動の加重平均パーセンテージを対象としています。

世界酪農貿易価格指数は、商品価格が上昇すると輸出収入が増加するため、ニュージーランドの貿易収支の先行指標とみなされます。

直近値: