経済指標カレンダー
ニュージーランド輸出数量指数前期比 (New Zealand Export Volume Index q/q)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
価格
|低
|3.4%
|-4.6%
|
-3.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
輸出数量指数前期比は、報告四半期におけるニュージーランドからの輸出および再輸出された商品の量の前四半期と比較した変化を反映しています。品は全国輸出額の財務的重要度に基づいて指数計算に使われます。輸出量の増加は国の取引活動の増加を示しているため、ニュージーランドドル相場にとってプラスとみなすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド輸出数量指数前期比 (New Zealand Export Volume Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
3.4%
-4.6%
-3.2%
2 Q 2025
-3.7%
1.6%
4.0%
1 Q 2025
4.6%
1.1%
1.5%
4 Q 2024
1.3%
1.7%
-1.5%
3 Q 2024
-1.8%
-1.8%
-4.3%
2 Q 2024
-4.3%
-0.9%
5.3%
1 Q 2024
6.3%
2.5%
3.5%
4 Q 2023
2.6%
-2.0%
-5.4%
3 Q 2023
-5.5%
-0.3%
5.5%
2 Q 2023
6.8%
4.4%
1.5%
1 Q 2023
1.0%
0.0%
-6.1%
4 Q 2022
-6.3%
-2.1%
4.6%
3 Q 2022
5.5%
-0.8%
3.4%
2 Q 2022
3.0%
-1.7%
-6.3%
1 Q 2022
-7.0%
-1.9%
-0.6%
4 Q 2021
0.0%
-0.8%
-2.9%
3 Q 2021
-3.0%
2.8%
2.3%
2 Q 2021
2.9%
0.6%
-1.4%
1 Q 2021
-1.9%
-3.5%
2.8%
4 Q 2020
3.3%
0.3%
6.0%
3 Q 2020
5.6%
-1.3%
-6.1%
2 Q 2020
-7.0%
-0.9%
0.9%
1 Q 2020
1.8%
5.8%
1.8%
4 Q 2019
1.7%
2.7%
-4.1%
3 Q 2019
-4.6%
-2.5%
-2.6%
2 Q 2019
-2.6%
-11.1%
4.5%
1 Q 2019
5.0%
0.8%
4 Q 2018
0.8%
1.8%
3 Q 2018
1.8%
1.1%
2 Q 2018
1.1%
-2.9%
1 Q 2018
-2.9%
2.6%
4 Q 2017
2.6%
0.3%
3 Q 2017
0.3%
6.8%
2 Q 2017
6.8%
-4.2%
1 Q 2017
-4.2%
-5.8%
4 Q 2016
-5.8%
-0.7%
3 Q 2016
-0.7%
10.2%
2 Q 2016
10.2%
-2.7%
1 Q 2016
-2.7%
-2.4%
4 Q 2015
-2.4%
3.7%
3 Q 2015
3.7%
-0.2%
2 Q 2015
-0.2%
1.4%
1 Q 2015
1.4%
1.5%
4 Q 2014
1.5%
-0.1%
3 Q 2014
-0.1%
-5.3%
2 Q 2014
-5.3%
