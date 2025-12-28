カレンダーセクション

ニュージーランド経常収支 (New Zealand Current Account)

国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
情報源：
ニュージーランド統計局 (Statistics New Zealand)
セクター
取引
$​-8.365 B $​-4.124 B
$​-1.297 B
最後の発表 重要性 実際 予測
ニュージーランド経常収支は、純貿易収支(輸出入商品とサービスの差額)、外国投資からの純利益、及び純移転支出を反映します。この指標は季節調整されています。指標のNZDへの影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。外国人が商品やサービスを払うためにはNZDを購入する必要があるため、その伸びはほとんどの場合通貨にとってプラスと見なされます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
$​-8.365 B
$​-4.124 B
$​-1.297 B
2 Q 2025
$​-0.970 B
$​-3.495 B
$​-0.709 B
1 Q 2025
$​-2.324 B
$​-4.883 B
$​-6.799 B
4 Q 2024
$​-7.037 B
$​-9.707 B
$​-10.839 B
3 Q 2024
$​-10.581 B
$​-9.750 B
$​-4.700 B
2 Q 2024
$​-4.826 B
$​-4.711 B
$​-3.825 B
1 Q 2024
$​-4.359 B
$​-6.513 B
$​-7.975 B
4 Q 2023
$​-7.837 B
$​-9.278 B
$​-10.974 B
3 Q 2023
$​-11.465 B
$​-6.340 B
$​-4.652 B
2 Q 2023
$​-4.208 B
$​-3.907 B
$​-4.662 B
1 Q 2023
$​-5.215 B
$​-5.808 B
$​-10.065 B
4 Q 2022
$​-9.458 B
$​-8.780 B
$​-11.401 B
3 Q 2022
$​-10.205 B
$​-8.638 B
$​-5.423 B
2 Q 2022
$​-5.224 B
$​-7.746 B
$​-6.502 B
1 Q 2022
$​-6.143 B
$​-7.836 B
$​-7.340 B
4 Q 2021
$​-7.261 B
$​-5.663 B
$​-8.248 B
3 Q 2021
$​-8.300 B
$​-3.376 B
$​-1.536 B
2 Q 2021
$​-1.396 B
$​-0.915 B
$​-3.189 B
1 Q 2021
$​-2.895 B
$​-0.765 B
$​-2.590 B
4 Q 2020
$​-2.695 B
$​-2.129 B
$​-3.620 B
3 Q 2020
$​-3.521 B
$​0.436 B
$​1.909 B
2 Q 2020
$​1.828 B
$​0.244 B
$​1.903 B
1 Q 2020
$​1.557 B
$​1.036 B
$​-2.765 B
4 Q 2019
$​-2.657 B
$​-3.509 B
$​-6.260 B
3 Q 2019
$​-6.351 B
$​-5.678 B
$​-1.037 B
2 Q 2019
$​-1.106 B
$​-0.008 B
$​0.721 B
1 Q 2019
$​0.675 B
$​1.477 B
$​-3.492 B
4 Q 2018
$​-3.256 B
$​-3.490 B
$​-6.175 B
3 Q 2018
$​-6.149 B
$​-4.263 B
$​-1.631 B
2 Q 2018
$​-1.620 B
$​0.088 B
1 Q 2018
$​0.182 B
$​-2.745 B
4 Q 2017
$​-2.770 B
$​-4.680 B
3 Q 2017
$​-4.680 B
$​-0.620 B
2 Q 2017
$​-0.620 B
$​0.221 B
1 Q 2017
$​0.244 B
$​-2.415 B
4 Q 2016
$​-2.335 B
$​-5.029 B
3 Q 2016
$​-4.890 B
$​-0.930 B
2 Q 2016
$​-0.945 B
$​1.184 B
1 Q 2016
$​1.306 B
$​-2.894 B
4 Q 2015
$​-2.614 B
$​-4.750 B
3 Q 2015
$​-4.750 B
$​-1.174 B
2 Q 2015
$​-1.220 B
$​0.660 B
1 Q 2015
$​0.660 B
$​-3.170 B
4 Q 2014
$​-3.190 B
$​-5.010 B
3 Q 2014
$​-5.020 B
$​-1.060 B
2 Q 2014
$​-1.081 B
$​1.400 B
1 Q 2014
$​1.400 B
$​-1.430 B
4 Q 2013
$​-1.510 B
$​-4.780 B
3 Q 2013
$​-4.880 B
$​-1.250 B
2 Q 2013
$​-1.250 B
$​-0.660 B
