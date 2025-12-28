ニュージーランド消費者物価指数(CPI)前期比は、報告された四半期の消費者の視点から商品とサービスの固定品目の価格の前四半期と比較した変化を測定します。品目は変わらない質と量の商品を含むので、指数は純粋に消費者物価の変化を測定します。

この指数は、ニュージーランドのインフレの鍵となる主要指標の1つと考えられており、期待していたより高い指標値は、NZDにとってプラスと見なされます。

直近値: