経済指標カレンダー
ニュージーランド経常収支 - 国内総生産(GDP)比 (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
取引
|低
|-3.5%
|-3.1%
|
-3.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
ニュージーランド経常収支 - GDP比はニュージーランドのGDPに対するパーセンテージとしての純貿易収支(輸出入商品とサービスの差額)、外国投資からの純収入、純譲渡払いを反映しています。この比率は、国民経済の強さと弱さを反映しています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド経常収支 - 国内総生産(GDP)比 (New Zealand Current Account - Gross Domestic Product (GDP) Ratio)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
-3.5%
-3.1%
-3.7%
2 Q 2025
-3.7%
-5.3%
-4.2%
1 Q 2025
-5.7%
-5.8%
-6.1%
4 Q 2024
-6.2%
-6.1%
-6.5%
3 Q 2024
-6.4%
-6.2%
-6.6%
2 Q 2024
-6.7%
-6.2%
-6.7%
1 Q 2024
-6.8%
-6.4%
-6.9%
4 Q 2023
-6.9%
-6.9%
-7.4%
3 Q 2023
-7.6%
-6.2%
-7.6%
2 Q 2023
-7.5%
-8.5%
-8.2%
1 Q 2023
-8.5%
-9.3%
-9.0%
4 Q 2022
-8.9%
-8.4%
-8.5%
3 Q 2022
-7.9%
-8.7%
-7.7%
2 Q 2022
-7.7%
-5.7%
-6.8%
1 Q 2022
-6.5%
-6.2%
-5.8%
4 Q 2021
-5.8%
-4.1%
-4.6%
3 Q 2021
-4.6%
-3.2%
-3.3%
2 Q 2021
-3.3%
-2.6%
-2.5%
1 Q 2021
-2.2%
-1.3%
-0.8%
4 Q 2020
-0.8%
-0.4%
-0.8%
3 Q 2020
-0.8%
-1.5%
-1.8%
2 Q 2020
-1.9%
-2.9%
-2.9%
1 Q 2020
-2.7%
-3.2%
-3.0%
4 Q 2019
-3.0%
-3.4%
-3.3%
3 Q 2019
-3.3%
-3.4%
-3.3%
2 Q 2019
-3.4%
-3.5%
-3.6%
1 Q 2019
-3.6%
-3.4%
-3.8%
4 Q 2018
-3.7%
-3.4%
-3.6%
3 Q 2018
-3.6%
-3.0%
-3.3%
2 Q 2018
-3.3%
-3.0%
1 Q 2018
-2.8%
-2.7%
4 Q 2017
-2.7%
-2.6%
3 Q 2017
-2.6%
-2.8%
2 Q 2017
-2.8%
-2.9%
1 Q 2017
-3.1%
-2.7%
4 Q 2016
-2.7%
-2.9%
3 Q 2016
-2.9%
-2.9%
2 Q 2016
-2.9%
-3.1%
1 Q 2016
-3.0%
-3.2%
4 Q 2015
-3.1%
-3.3%
3 Q 2015
-3.3%
-3.5%
2 Q 2015
-3.5%
-3.6%
1 Q 2015
-3.6%
-3.3%
4 Q 2014
-3.3%
-2.6%
3 Q 2014
-2.6%
-2.5%
2 Q 2014
-2.5%
-2.8%
1 Q 2014
-2.7%
-3.4%
4 Q 2013
-3.4%
-4.1%
3 Q 2013
-4.1%
-4.3%
2 Q 2013
-4.3%
-4.8%
