食品価格指数前月比は、消費者の視点から、指定された月の食品とサービスの固定品目の価格変化率を測定します。この指数によって、報告された月の小売店での同じ製品の価格変化を前月と比較して測定することができます。品目やサービスのサイズや品質が変更された場合、指数計算は適切に調整されます。これにより、FPIに反映された価格変動率にかかる変更の影響が排除されます。

期待していたより高い指標値は、NZDにとってプラスと見なされます。

直近値: