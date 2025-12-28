経済指標カレンダー
ニュージーランド食品価格指数前月比 (New Zealand Food Price Index m/m)
|低
|-0.4%
|-0.7%
|
-0.3%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.0%
|
-0.4%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
食品価格指数前月比は、消費者の視点から、指定された月の食品とサービスの固定品目の価格変化率を測定します。この指数によって、報告された月の小売店での同じ製品の価格変化を前月と比較して測定することができます。品目やサービスのサイズや品質が変更された場合、指数計算は適切に調整されます。これにより、FPIに反映された価格変動率にかかる変更の影響が排除されます。
期待していたより高い指標値は、NZDにとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド食品価格指数前月比 (New Zealand Food Price Index m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
