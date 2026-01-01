カレンダーセクション

ニュージーランド雇用コスト指数前年比 (New Zealand Labor Cost Index y/y)

国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
情報源：
ニュージーランド統計局 (Statistics New Zealand)
セクター
労働
2.1% 1.9%
2.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.6%
2.1%
次の発表 実際 予測
労働コスト指数前年比は、指定された四半期に使用者が支払った労働コストの前年同四半期と比較した変化を反映しますこれは従業員1人の労働コストと労働生産性の比(1人の雇用者あたりのGDPとして定義)として計算されます。指標は、インフレを評価し、消費支出の伸びを予測することができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ニュージーランド雇用コスト指数前年比 (New Zealand Labor Cost Index y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
2.1%
1.9%
2.2%
2 Q 2025
2.2%
2.3%
2.5%
1 Q 2025
2.5%
2.7%
2.9%
4 Q 2024
2.9%
3.2%
3.4%
3 Q 2024
3.4%
3.4%
3.6%
2 Q 2024
3.6%
3.9%
3.8%
1 Q 2024
3.8%
3.8%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
3.6%
4.1%
3 Q 2023
4.1%
3.7%
4.3%
2 Q 2023
4.3%
4.3%
4.5%
1 Q 2023
4.5%
4.9%
4.3%
4 Q 2022
4.3%
4.4%
3.8%
3 Q 2022
3.8%
3.6%
3.4%
2 Q 2022
3.4%
2.7%
3.1%
1 Q 2022
3.1%
2.4%
2.8%
4 Q 2021
2.8%
2.6%
2.5%
3 Q 2021
2.5%
2.7%
2.2%
2 Q 2021
2.2%
2.1%
1.6%
1 Q 2021
1.6%
1.7%
1.5%
4 Q 2020
1.5%
1.8%
1.6%
3 Q 2020
1.6%
2.1%
1.8%
2 Q 2020
1.8%
2.6%
2.4%
1 Q 2020
2.4%
2.5%
2.4%
4 Q 2019
2.4%
2.2%
2.3%
3 Q 2019
2.3%
2.0%
2.2%
2 Q 2019
2.2%
1.8%
2.0%
1 Q 2019
2.0%
1.9%
2.0%
4 Q 2018
2.0%
1.8%
1.9%
3 Q 2018
1.9%
1.6%
2.1%
2 Q 2018
2.1%
1.9%
1 Q 2018
1.9%
1.9%
4 Q 2017
1.9%
1.9%
3 Q 2017
1.9%
1.6%
2 Q 2017
1.6%
1.5%
1 Q 2017
1.5%
1.6%
4 Q 2016
1.6%
1.6%
3 Q 2016
1.6%
1.6%
2 Q 2016
1.6%
1.8%
1 Q 2016
1.8%
1.6%
4 Q 2015
1.6%
1.7%
3 Q 2015
1.7%
1.8%
2 Q 2015
1.8%
1.8%
1 Q 2015
1.8%
1.8%
4 Q 2014
1.8%
1.9%
3 Q 2014
1.9%
1.8%
2 Q 2014
1.8%
1.6%
1 Q 2014
1.6%
1.7%
4 Q 2013
1.7%
1.6%
3 Q 2013
1.6%
1.7%
2 Q 2013
1.7%
1.8%
