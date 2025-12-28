経済指標カレンダー
Westpac McDermott Millerニュージーランド消費者信頼感 (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)
|中
|N/D
|87.8
|
90.9
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
The Westpac McDermott Miller消費者信頼感指数は、ニュージーランドの経済活動に関する個人の期待を反映するものです。この指標は、(1)過去1年間の世帯の財政状態の変化の評価、(2)耐久財の購入意欲、(3)世帯の財政状態の予想される変化、(4)(5)ニュージーランドの経済発展に対する一般的な短期および長期の見通しの5つの質問を対象とした調査に基づいて計算されます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"Westpac McDermott Millerニュージーランド消費者信頼感 (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
