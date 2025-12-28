カレンダーセクション

Westpac McDermott Millerニュージーランド消費者信頼感 (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)

国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
情報源：
Westpac New Zealand Limited
セクター
消費者
N/D 87.8
90.9
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
The Westpac McDermott Miller消費者信頼感指数は、ニュージーランドの経済活動に関する個人の期待を反映するものです。この指標は、(1)過去1年間の世帯の財政状態の変化の評価、(2)耐久財の購入意欲、(3)世帯の財政状態の予想される変化、(4)(5)ニュージーランドの経済発展に対する一般的な短期および長期の見通しの5つの質問を対象とした調査に基づいて計算されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"Westpac McDermott Millerニュージーランド消費者信頼感 (Westpac McDermott Miller New Zealand Consumer Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
N/D
87.8
90.9
3 Q 2025
90.9
90.0
91.2
2 Q 2025
91.2
94.5
89.2
1 Q 2025
89.2
93.5
97.5
4 Q 2024
97.5
85.6
90.8
3 Q 2024
90.8
85.9
82.2
2 Q 2024
82.2
95.4
93.2
1 Q 2024
93.2
88.1
88.9
4 Q 2023
88.9
80.2
3 Q 2023
80.2
74.1
83.1
2 Q 2023
83.1
76.2
77.7
1 Q 2023
77.7
66.6
75.6
4 Q 2022
75.6
97.8
87.6
3 Q 2022
87.6
87.6
78.7
2 Q 2022
78.7
100.0
92.1
1 Q 2022
92.1
101.3
99.1
4 Q 2021
99.1
101.5
102.7
3 Q 2021
102.7
101.2
107.1
2 Q 2021
107.1
99.5
105.2
1 Q 2021
105.2
98.4
106.0
4 Q 2020
106.0
97.4
95.1
3 Q 2020
95.1
102.4
97.2
2 Q 2020
97.2
107.9
104.2
1 Q 2020
104.2
104.9
109.9
4 Q 2019
109.9
103.5
103.1
3 Q 2019
103.1
104.0
103.5
2 Q 2019
103.5
103.8
1 Q 2019
103.8
109.1
4 Q 2018
109.1
103.5
3 Q 2018
103.5
108.6
2 Q 2018
108.6
111.2
1 Q 2018
111.2
107.4
4 Q 2017
107.4
112.4
3 Q 2017
112.4
113.4
2 Q 2017
113.4
111.9
1 Q 2017
111.9
113.1
4 Q 2016
113.1
108.0
3 Q 2016
108.0
106.0
2 Q 2016
106.0
109.6
1 Q 2016
109.6
110.7
4 Q 2015
110.7
106.0
3 Q 2015
106.0
113.0
2 Q 2015
113.0
117.4
1 Q 2015
117.4
114.8
4 Q 2014
114.8
116.7
3 Q 2014
116.7
121.2
2 Q 2014
121.2
121.7
1 Q 2014
121.7
120.1
4 Q 2013
120.1
115.4
3 Q 2013
115.4
116.6
12
