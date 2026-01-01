経済指標カレンダー
生産者物価指数アウトプット前月比は、報告月のニュージーランドの製造業者が国内市場で商品を販売することによって受け取った金額の前月と比較した変化を反映します。この値には、製造原価(資材、燃料、ローンの利息、建物の保持費用、賃貸料)、及び製造者のマークアップが含まれます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
0.6%
0.6%
0.6%
2 Q 2025
0.6%
1.7%
2.1%
1 Q 2025
2.1%
0.3%
-0.1%
4 Q 2024
-0.1%
2.0%
1.5%
3 Q 2024
1.5%
1.7%
1.1%
2 Q 2024
1.1%
0.8%
0.8%
1 Q 2024
0.9%
0.8%
0.7%
4 Q 2023
0.7%
1.5%
0.8%
3 Q 2023
0.8%
0.2%
0.2%
2 Q 2023
0.2%
0.7%
0.2%
1 Q 2023
0.3%
1.3%
0.9%
4 Q 2022
0.9%
2.1%
1.6%
3 Q 2022
1.6%
2.7%
2.4%
2 Q 2022
2.4%
2.1%
2.6%
1 Q 2022
2.6%
0.3%
1.5%
4 Q 2021
1.4%
2.3%
1.8%
3 Q 2021
1.8%
2.2%
2.6%
2 Q 2021
2.6%
0.1%
1.2%
1 Q 2021
1.2%
0.0%
0.5%
4 Q 2020
0.4%
0.1%
-0.3%
3 Q 2020
-0.3%
0.3%
-0.2%
2 Q 2020
-0.3%
0.4%
0.1%
1 Q 2020
0.1%
0.7%
0.5%
4 Q 2019
0.4%
0.3%
1.0%
3 Q 2019
1.0%
0.3%
0.4%
2 Q 2019
0.5%
0.7%
-0.5%
1 Q 2019
-0.5%
1.3%
0.7%
4 Q 2018
0.8%
0.6%
1.5%
3 Q 2018
1.5%
-0.3%
0.9%
2 Q 2018
0.9%
0.2%
1 Q 2018
0.2%
1.0%
4 Q 2017
1.0%
1.0%
3 Q 2017
1.0%
1.3%
2 Q 2017
1.3%
1.4%
1 Q 2017
1.4%
1.5%
4 Q 2016
1.5%
1.0%
3 Q 2016
1.0%
0.2%
2 Q 2016
0.2%
-0.2%
1 Q 2016
-0.2%
-0.8%
4 Q 2015
-0.8%
1.3%
3 Q 2015
1.3%
-0.2%
2 Q 2015
-0.2%
-0.9%
1 Q 2015
-0.9%
-0.1%
4 Q 2014
-0.1%
-1.1%
3 Q 2014
-1.1%
-0.5%
2 Q 2014
-0.5%
0.9%
1 Q 2014
0.9%
-0.4%
4 Q 2013
-0.4%
2.4%
3 Q 2013
2.4%
1.0%
2 Q 2013
1.0%
0.8%
