経済指標カレンダー
ニュージーランド貿易条件指数前期比 (New Zealand Terms of Trade Index q/q)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
価格
|低
|-2.1%
|0.2%
|
4.2%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
ニュージーランド貿易条件指数前期比は輸出入商品の価格の比率を反映しています。この指数は四半期ごとの変化として計算されます。ニュージーランドの経済は輸出に大きく依存しているため、予想を上回る数値はNZD相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド貿易条件指数前期比 (New Zealand Terms of Trade Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
3 Q 2025
-2.1%
0.2%
4.2%
2 Q 2025
4.1%
0.1%
1.9%
1 Q 2025
1.9%
-0.3%
3.2%
4 Q 2024
3.1%
4.3%
2.5%
3 Q 2024
2.4%
3.8%
2.1%
2 Q 2024
2.0%
1.7%
5.1%
1 Q 2024
5.1%
-3.9%
-7.8%
4 Q 2023
-7.7%
0.5%
-0.6%
3 Q 2023
-0.6%
0.1%
0.3%
2 Q 2023
0.4%
0.2%
-1.5%
1 Q 2023
-1.5%
-0.2%
1.5%
4 Q 2022
1.8%
-0.2%
-3.9%
3 Q 2022
-3.4%
-0.1%
-2.3%
2 Q 2022
-2.4%
0.1%
0.6%
1 Q 2022
0.5%
-0.1%
-0.9%
4 Q 2021
-1.0%
-0.3%
0.4%
3 Q 2021
0.7%
-0.5%
3.2%
2 Q 2021
3.3%
-0.7%
0.1%
1 Q 2021
0.1%
-1.1%
1.5%
4 Q 2020
1.3%
-0.7%
-4.7%
3 Q 2020
-4.7%
0.2%
2.4%
2 Q 2020
2.5%
0.2%
-0.6%
1 Q 2020
-0.7%
0.3%
2.8%
4 Q 2019
2.6%
0.8%
1.7%
3 Q 2019
1.9%
0.2%
1.4%
2 Q 2019
1.6%
0.0%
1.0%
1 Q 2019
1.0%
1.8%
-3.2%
4 Q 2018
-3.0%
0.2%
-0.1%
3 Q 2018
-0.3%
-1.0%
0.4%
2 Q 2018
0.6%
-2.0%
1 Q 2018
-1.9%
1.5%
4 Q 2017
0.8%
1.3%
3 Q 2017
0.7%
1.4%
2 Q 2017
1.5%
3.9%
1 Q 2017
5.1%
5.8%
4 Q 2016
5.7%
-1.1%
3 Q 2016
-1.8%
-2.5%
2 Q 2016
-2.1%
4.1%
1 Q 2016
4.4%
-2.0%
4 Q 2015
-2.0%
-3.8%
3 Q 2015
-3.7%
1.5%
2 Q 2015
1.3%
1.2%
1 Q 2015
1.5%
-2.3%
4 Q 2014
-1.9%
-4.4%
3 Q 2014
-4.5%
0.3%
2 Q 2014
0.1%
1.8%
1 Q 2014
1.8%
2.3%
4 Q 2013
2.5%
7.5%
3 Q 2013
7.5%
4.9%
2 Q 2013
4.7%
4.1%
