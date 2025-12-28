経済指標カレンダー
ニュージーランド電子カード小売売上高前年比 (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)
国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
セクター
消費者
|低
|1.6%
|
0.8%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-2.5%
|
1.6%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
電子カード小売売上高前年比は、報告された月間の電子カード取引の前年同月からのパーセント変化を反映しています。指標は、消費支出と経済活動の推計に使用することができます。
指標値は季節調整されており年単位で見直される場合がありますが、毎月の動きも変動する可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド電子カード小売売上高前年比 (New Zealand Electronic Card Retail Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
1.6%
0.8%
10月 2025
N/D
-0.4%
1.0%
9月 2025
1.0%
4.5%
0.9%
8月 2025
0.9%
-2.4%
1.7%
7月 2025
1.7%
0.9%
-0.3%
6月 2025
-0.4%
3.2%
-0.1%
5月 2025
0.9%
-3.5%
-0.3%
4月 2025
-0.3%
-2.4%
-1.6%
3月 2025
-1.6%
-2.6%
-4.2%
2月 2025
-4.2%
-3.0%
-0.5%
1月 2025
-0.5%
-3.7%
-1.0%
12月 2024
-1.0%
-0.5%
-2.3%
11月 2024
-2.3%
-2.5%
-1.1%
10月 2024
-1.1%
-3.1%
-5.6%
9月 2024
-5.6%
-3.2%
-2.9%
8月 2024
-2.9%
-3.4%
-4.9%
7月 2024
-4.9%
-2.6%
-4.9%
6月 2024
-4.9%
-1.6%
-1.6%
5月 2024
-1.6%
-0.5%
-3.8%
4月 2024
-3.8%
-0.2%
-2.3%
3月 2024
-3.0%
0.7%
2.5%
2月 2024
2.5%
0.9%
1.6%
1月 2024
1.6%
1.3%
-0.6%
12月 2023
-0.6%
8.1%
2.1%
11月 2023
2.1%
8.3%
-2.0%
10月 2023
-2.0%
8.5%
1.6%
9月 2023
1.6%
8.9%
4.2%
8月 2023
3.7%
9.3%
2.2%
7月 2023
2.2%
9.8%
4.2%
6月 2023
4.2%
9.9%
3.3%
5月 2023
3.3%
9.5%
6.4%
4月 2023
6.4%
8.6%
15.5%
3月 2023
15.5%
7.6%
11.7%
2月 2023
11.7%
8.0%
2.7%
1月 2023
2.7%
9.1%
4.8%
12月 2022
4.8%
10.8%
7.1%
11月 2022
7.1%
12.9%
16.6%
10月 2022
16.6%
11.4%
28.6%
9月 2022
28.6%
8.2%
26.9%
8月 2022
26.9%
6.7%
-0.5%
7月 2022
-0.5%
6.9%
1.9%
6月 2022
1.9%
7.2%
0.7%
5月 2022
0.7%
7.9%
2.1%
4月 2022
2.1%
9.0%
-0.5%
3月 2022
-0.5%
9.7%
1.1%
2月 2022
1.1%
9.6%
5.7%
1月 2022
5.7%
9.0%
4.2%
12月 2021
4.2%
8.5%
2.9%
11月 2021
2.9%
7.8%
-7.6%
10月 2021
-7.6%
8.7%
-14.9%
