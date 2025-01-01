CChartObjectTrend
La classe CChartObjectTrend permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ligne de Tendance".
Description
La classe CChartObjectTrend fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ligne de Tendance".
Déclaration
|
class CChartObjectTrend : public CChartObject
Titre
|
#include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CChartObjectTrend
Descendants directs
CChartObjectChannel, CChartObjectFibo, CChartObjectFiboChannel, CChartObjectFiboExpansion, CChartObjectGannFan, CChartObjectGannGrid, CChartObjectPitchfork, CChartObjectRegression, CChartObjectStdDevChannel, CChartObjectTrendByAngle
Méthodes de Classe
|
Création
|
|
Crée un objet graphique de type "Ligne de Tendance"
|
Propriétés
|
|
Retourne/Définit la propriété "Ray Left"
|
Retourne/Définit la propriété "Ray Right"
|
Entrée/Sortie
|
|
virtual Save
|
Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier
|
virtual Load
|
Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier
|
virtual Type
|
Méthode virtuelle d'identification
|
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Méthodes héritées de la classe CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Voir aussi