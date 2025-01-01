DocumentationSections
CChartObjectTrend

La classe CChartObjectTrend permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Ligne de Tendance".

Description

La classe CChartObjectTrend fournit un accès aux propriétés de l'objet "Ligne de Tendance".

Déclaration

   class CChartObjectTrend : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Ligne de Tendance"

Propriétés

 

RayLeft

Retourne/Définit la propriété "Ray Left"

RayRight

Retourne/Définit la propriété "Ray Right"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

 

