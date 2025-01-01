DocumentationSections
LevelDescription (Méthode "Get")

Retourne la description du niveau de l'objet graphique.

string  LevelDescription(
   int  level       // Numéro du niveau
   ) const

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau de l'objet graphique.

Valeur de Retour

Description du niveau de l'objet graphique lié à l'instance de class. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne NULL.

LevelDescription (Méthode "Set")

Définit la description du niveau de l'objet graphique.

bool  LevelDescription(
   int     level ,     // Numéro du niveau
   string  text        // Texte
   )

Paramètres

level

[in]  Numéro du niveau de l'objet graphique.

text

[in]  Nouvelle description du niveau de l'objet graphique.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la description ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::LevelDescription
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- récupère la descrription du niveau de l'objet graphique  
      string level_description=object.LevelDescription(i); 
      if(level_description==""
        { 
         //--- modifie la description du niveau de l'objet graphique 
         object.LevelDescription(i,"Level_"+IntegerToString(i)); 
        } 
     } 
  } 