LevelDescription (Méthode "Get")

Retourne la description du niveau de l'objet graphique.

string LevelDescription(

int level

) const

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau de l'objet graphique.

Valeur de Retour

Description du niveau de l'objet graphique lié à l'instance de class. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun niveau ne correspond au numéro spécifié, retourne NULL.

LevelDescription (Méthode "Set")

Définit la description du niveau de l'objet graphique.

bool LevelDescription(

int level ,

string text

)

Paramètres

level

[in] Numéro du niveau de l'objet graphique.

text

[in] Nouvelle description du niveau de l'objet graphique.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la description ne peut pas être modifiée.

Exemple :