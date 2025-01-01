DocumentationSections
Load

Charge les paramètres de l'objet depuis un fichier.

virtual bool  Load(
   int  file_handle      // Handle du fichier
   )

Paramètres

file_handle

[in]  handle du fichier ouvert précédemment en utilisant la fonction FileOpen(...).

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Load
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart()
  {
   int          file_handle;
   CChartObject object;
   //--- ouvre le fichier 
   file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_READ|FILE_BIN|FILE_ANSI); 
   if(file_handle>=0) 
     { 
      if(!object.Load(file_handle)) 
        { 
         //--- erreur de chargement du fichier
         printf("File load: Error %d!",GetLastError()); 
         FileClose(file_handle); 
         //--- 
         return
        } 
      FileClose(file_handle); 
     } 
   //--- utilise l'objet 
   //--- . . . 
  } 