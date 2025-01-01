DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesOutils de FibonacciCChartObjectFiboTimes 

CChartObjectFiboTimes

La classe CChartObjectFiboTimes permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet graphique "Zones de Temps de Fibonacci".

Description

La classe CChartObjectFiboTimes fournit un accès aux propriétés de l'objet "Zones de Temps de Fibonacci".

Déclaration

   class CChartObjectFiboTimes : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboTimes

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Zones de Temps de Fibonacci"

Entrée/Sortie

 

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Objets graphiques