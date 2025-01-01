Price (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée prix du point d'ancrage spécifié d'un objet graphique.

double Price(

int point

) const

Paramètres

point

[in] Numéro d'un point d'ancrage.

Valeur de Retour

Coordonnées prix du point d'ancrage spécifié de l'objet graphique lié à une instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun point ne correspond au numéro spécifié, retourne EMPTY_VALUE.

Price (Méthode "Set")

Définit les coordonnées prix du point d'ancrage spécifié de l'objet graphique.

bool Price(

int point,

double new_price

)

Paramètres

point

[in] Numéro d'un point d'ancrage.

new_price

[in] Nouvelle valeur de la coordonnée prix du point d'ancrage spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la coordonnée ne peut pas être modifiée.

Exemple :