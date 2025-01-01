DocumentationSections
Price (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée prix du point d'ancrage spécifié d'un objet graphique.

double  Price(
   int  point      // Numéro du point
   ) const

Paramètres

point

[in]  Numéro d'un point d'ancrage.

Valeur de Retour

Coordonnées prix du point d'ancrage spécifié de l'objet graphique lié à une instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun point ne correspond au numéro spécifié, retourne EMPTY_VALUE.

Price (Méthode "Set")

Définit les coordonnées prix du point d'ancrage spécifié de l'objet graphique.

bool  Price(
   int     point,         // Numéro du point
   double  new_price      // Prix
   )

Paramètres

point

[in]  Numéro d'un point d'ancrage.

new_price

[in]  Nouvelle valeur de la coordonnée prix du point d'ancrage spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la coordonnée ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Price  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- récupère le prix du point de l'objet  
      double point_price=object.Price(i);  
      if(point_price!=price)  
        {  
         //--- définit le prix du point de l'objet graphique 
         object.Price(i,price);  
        }  
     }  
  }  