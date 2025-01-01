- ChartId
Price (Méthode "Get")
Retourne la coordonnée prix du point d'ancrage spécifié d'un objet graphique.
double Price(
Paramètres
point
[in] Numéro d'un point d'ancrage.
Valeur de Retour
Coordonnées prix du point d'ancrage spécifié de l'objet graphique lié à une instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun point ne correspond au numéro spécifié, retourne EMPTY_VALUE.
Price (Méthode "Set")
Définit les coordonnées prix du point d'ancrage spécifié de l'objet graphique.
bool Price(
Paramètres
point
[in] Numéro d'un point d'ancrage.
new_price
[in] Nouvelle valeur de la coordonnée prix du point d'ancrage spécifié.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si la coordonnée ne peut pas être modifiée.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Price