CChartObjectBitmap

La classe CChartObjectBitmap permet un accès simplifié aux propriétés de l'objet "Bitmap".

Description

La classe CChartObjectBitmap fournit un accès aux propriétés de l'objet "Bitmap".

Déclaration

   class CChartObjectBitmap : public CChartObject

Titre

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBitmap

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée un objet graphique de type "Bitmap"

Propriétés

 

BmpFile

Retourne/Définit la propriété "BMP Filename"

X_Offset

Retourne/Définit la propriété "X_Offset"

Y_Offset

Retourne/Définit la propriété "Y_Offset"

Entrée/Sortie

 

virtual Save

Méthode virtuelle pour écrire l'objet dans un fichier

virtual Load

Méthode virtuelle pour charger l'objet depuis un fichier

virtual Type

Méthode virtuelle d'identification

Voir aussi

Types des objets, Propriétés de l'objet, Objet graphiques