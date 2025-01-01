DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectTime 

Time (Méthode "Get")

Retourne la coordonnée date/heure du point d'ancrage spécifié d'un objet graphique.

datetime  Time(
   int  point      // Numéro du point
   ) const

Paramètres

point

[in]  Numéro d'un point d'ancrage.

Valeur de Retour

Coordonnées date/heure du point d'ancrage spécifié de l'objet graphique lié à une instance de classe. Si aucun objet n'est assigné ou si aucun point ne correspond au numéro spécifié, retourne 0.

Time (Méthode "Set")

Retourne la coordonnée date/heure du point d'ancrage spécifié d'un objet graphique.

bool  Time(
   int       point,        // Numéro du point
   datetime  new_time      // Date/heure
   )

Paramètres

point

[in]  Numéro d'un point d'ancrage.

new_time

[in]  Nouvelle valeur de la coordonnée date/heure du point d'ancrage spécifié.

Valeur de Retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la coordonnée ne peut pas être modifiée.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Time  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- récupère l'heure du point de l'objet 
      datetime point_time=object.Time(i);  
      if(point_time==0)  
        {  
         //--- définit la date/heure du point de l'objet  
         object.Time(i,TimeCurrent());  
        }  
     }  
  }  