Référence MQL5Bibliothèque StandardObjets GraphiquesCChartObjectDetach 

Detach

Détache l'objet graphique.

void  Detach()

Valeur de Retour

Aucune.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::Detach
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- détache l'objet graphique
   object.Detach();
  }