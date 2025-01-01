DocumentationSections
NumPoints

Retourne le nombre de points d'ancrage de l'objet graphique.

int  NumPoints() const

Valeur de Retour

Nombre de points liant un objet graphique lié à une instance de classe. Si aucun objet n'est assigné, retourne 0.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CChartObject::NumPoints
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- récupère le nombre de points de l'objet graphique  
   int points=object.NumPoints(); 
  } 